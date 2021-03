Dauerbaustelle findet ein Ende

Mit reichlich Verspätung: Straßenbahnstation in der Karlsruher Moltkestraße soll um Ostern fertig werden

Die Karlsruher Verkehrsbetriebe machen mit einem Mammutprogramm die Haltestellen der Straßenbahnen barrierefrei. In der Regel reichen dafür jeweils drei Monate. Warum hat es beim Klinikum in der Moltkestraße doppelt so lange gedauert?