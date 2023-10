Karlsruhe lädt am Wochenende zum Stadtfest mit vielfältigem Programm. Was genau finden die Bürger an ihrer Stadt toll?

In der Fußgängerzone herrscht reger Betrieb. Die Karlsruherinnen und Karlsruher können die ersten Anzeichen des anstehenden Stadtfestes erkennen. Wegweiser geben Auskunft über die einzelnen Standorte, die Musikbühne am Marktplatz nimmt langsam Form an und auch die ersten kulinarischen Anlaufstellen werden aufgebaut.

Zusammen mit ein paar Freunden ist Niklas Bonn auf seinem Rad gerade auf dem Campus des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) unterwegs. Er weiß vor allem zu schätzen, dass Karlsruhe zwar viele Einwohner hat, jedoch einen gemütlichen Charme versprüht.

„Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, was ein bisschen größer ist. Man fühlt sich hier nie überwältigt“, erzählt der 20 Jahre alte Hesse. Es sei ihm leichtgefallen, sich in Karlsruhe einzuleben. Er freue sich darauf, die nächsten Jahre hier zu verbringen.

Grünanlagen in Karlsruhe für eine aktive Freizeitgestaltung

Der 23-jährige Felix Brandstetter spaziert auf der Kaiserstraße entlang. Ihm habe es besonders die barocke Residenz im Zentrum des Fächers angetan. „Auf jeden Fall das Schloss“, antwortet er ohne Zögern. Die Parkanlage dahinter lade dazu ein, mit Freunden Zeit zu verbringen und Sport zu treiben. Er persönlich spiele am liebsten Volleyball oder Spikeball.

Überhaupt: Karlsruhe sei eine Stadt mit vielen Grünanlagen. Den Student begeistert, dass jungen Menschen sehr viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung geboten werden. So könne man das studentische Leben in vollen Zügen genießen. Ohne Straßenbahnen sei die Innenstadt zu Fuß außerdem angenehmer zu durchqueren.

Am Kronenplatz befragt Maria Cardenas für das KIT Passanten. Die 32-Jährige feiert insbesondere die Sonne und die Günther-Klotz-Anlage. Freudig blickt sie dem Stadtfest entgegen: „Es gibt ein großes Angebot, was man machen kann“, sagt sie mit einem strahlenden Lächeln.

Bloß im Winter sehne sie sich etwas nach mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Der Weihnachtsmarkt sei definitiv ihr Höhepunkt der kalten Jahreszeit.

Karlsruher haben eine offene Art, findet ein Hamburger

Bejan Bakhshi ist lediglich zu Besuch. Der 25 Jahre alte Hamburger hat die lebensfrohe und kommunikative Art der Karlsruher direkt nach seiner Ankunft ins Herz geschlossen: „Hier in Karlsruhe wirst Du leicht angesprochen! Das ist mir direkt aufgefallen, als ich hierhergekommen bin. Schon am Bahnsteig!“ Anders als in Hamburg seien die Menschen hier offener und nicht so hochnäsig. Er beabsichtige, auf alle Fälle wieder zu Besuch zu kommen.

Auch ihm gefällt das Schloss sehr: „Ein echter Hingucker!“ Nach diesen Worten folgt er seinen Freunden. Sie möchten sich das Schloss noch einmal aus der Nähe anschauen.

Inzwischen sind die Aufbauarbeiten am Marktplatz weiter vorangekommen. Man kann erahnen, dass bald in unmittelbarer Nähe zur Karlsruher Pyramide Livemusik gespielt wird. Im Moment wartet Karlsruhe noch: auf die Besucher. Gefeiert wird Karlsruhe auch an Tagen ohne das Stadtfest.