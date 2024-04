Welche prominenten Politiker im Wahlkampf nach Karlsruhe kommen

Die ersten großen Namen sind jetzt bekannt: Vor der Europawahl am 9. Juni kommen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mit Ursula von der Leyen (CDU) auch die Präsidentin der Europäischen Kommission nach Karlsruhe. Und die Karlsruher dürfen sich auf noch mehr Politprominenz freuen, wie eine Umfrage der Redaktion bei den Parteien ergibt.

Die Grünen verraten aktuell nur wenig: Ende Mai sollen „zwei hochrangige“ Vertreter der Partei nach Karlsruhe kommen. Genauer könne man derzeit nicht werden. Vor der Bundestagswahl im Jahr 2021 trat Annalena Baerbock damals als Kanzlerkandidatin ihrer Partei auf dem Karlsruher Marktplatz auf.

Hofreiter kommt nach Karlsruhe

Gut möglich, dass die heutige Außenministerin wieder in die Stadt kommt, um für die Grünen zu werben. Beobachter halten zudem einen Auftritt von Vizekanzler Robert Habeck für möglich.

Für andere Auftritte in Karlsruhe nennen die Grünen Namen: Der prominente Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter kommt am 27. Mai. Am 7. Mai wird die Europaabgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg zu einem „Europatreff“ im Café Wohnzimmer angekündigt. Der Europaabgeordnete Michael Bloss kommt zweimal: zum Wahlkampfauftakt am 19. April und zu einem weiteren Event am 11. Mai, das um 14 Uhr beginnt.

Zentraler SPD-Event

Bundeskanzler Scholz kommt am Samstag, 18. Mai, nach Karlsruhe. Die genaue Uhrzeit und der Ort stehen bisher nicht fest, erklärt der SPD-Kreisvorsitzende Parsa Marvi. Mit dabei sein werden die Spitzenkandidatin der SPD-Bundespartei und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, sowie der Spitzenkandidat der SPD Baden-Württemberg, René Repasi. Die Veranstaltung sei der zentrale Event für Süddeutschland in diesem SPD-Wahlkampf.

Am 2. Mai reist der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch nach Karlsruhe. Er ist angekündigt zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase und spricht zum Thema „Zukunft. Gemeinsam. Machen!“. Los geht es um 18 Uhr in der Orgelfabrik Durlach. Wieder mit dabei ist Spitzenkandidat Repasi. Der ist auch am 10. Mai vor Ort, wenn Marvi und der SPD-Ortsverein Durlach zu einem gemeinsamen Infostand für den SPD-Europa- und Kommunalwahlkampf einladen.

EU-Kommissionspräsidentin macht Wahlkampf

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary bestreiten am 24. April ab 19 Uhr eine Veranstaltung in der Eventhalle in Karlsruhe. Darüber hinaus kündigt die CDU Unterstützung von der Landesebene an.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk kommt am 18. April zum Frühjahrsempfang der Frauen Union. Der beginnt um 19.30 Uhr in der Event-Fabrik in Durlach. Beim Jahresempfang der Bergdörfer ist am 29. April dann wieder Caspary dabei.

Strack-Zimmermann in Karlsruhe

In der Woche vor der Wahl am 9. Juni bekommt die Karlsruher FDP prominente Unterstützung aus Berlin: Dann kommt mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein Mitglied des FDP-Präsidiums und des Vorstands der FDP-Bundestagsfraktion in die Stadt. Nach Angaben des FDP-Kreisverbands kommt der EU-Abgeordnete Andreas Glück am 17. Mai nach Karlsruhe.

Die AfD hat gerade eine Großveranstaltung hinter sich. Am Samstag war Parteichefin Alice Weidel in Neureut zu Gast. Auf Facebook kündigt der Kreisverband zudem einen „öffentlichen Stammtisch“ mit der Europaabgeordneten Christine Anderson an. Er findet am 25. April in der Rheinstube in der Badnerlandhalle statt.

Bei der Wahl am 9. Juni geht auch „Die Partei“ ins Rennen. Die beiden Spitzenkandidaten der Europawahl, also „Partei“-Chef Martin Sonneborn und die Publizistin Sibylle Berg, werden in Karlsruhe erwartet. Wie der Karlsruher „Partei“-Pressesprecher und Stadtrat Max Braun sagt, gebe es dazu aber noch keinen fixen Termin.

Linke setzen auf Wohnen und Umwelt

Die Linken planen am 27. April eine Veranstaltung unter der Überschrift „Gute Wohnung für alle“. Nach Angaben von Fraktions-Geschäftsführer Wolfgang Opferkuch spricht Aleks Parparol als Vertreter von „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ aus Berlin und Filippo Capezzone als Repräsentant des Mietnotrufs Stuttgart. Stattfinden soll dieser Termin ab 16 Uhr in der Nottingham-Anlage.

Am 16. Mai bringen die Karlsruher Linken dann den Historiker und früheren Bundestagsabgeordneten Lorenz Gösta Beutin auf den Durlacher Marktplatz. Er referiert ab 17.30 Uhr zum Thema Klima und Umwelt.