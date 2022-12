Wer wird Bürgermeister von Eggenstein-Leopoldshafen? An diesem Sonntag fällt die Entscheidung. Verfolgen Sie die aktuellsten Ergebnisse hier ab 18 Uhr.

Wer macht das Rennen bei der Bürgermeisterwahl in Eggenstein-Leopoldshafen? An diesem Sonntag fällt im zweiten Durchgang der Wahl die Entscheidung. Mehr als 13.300 Menschen sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Zur Wahl stehen fünf Kandidaten, die sich um die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Bernd Stober bewerben. Am zweiten Wahltermin reicht eine einfache Mehrheit aus, um in das Bürgermeisteramt gewählt zu werden.

Im ersten Wahlgang am 27. November hatte Lukas Lang mit 33,3 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Dominik Wolf erhielt 24,1 Prozent der gültigen Wählerstimmen. Karin Schroff kam auf 21,3 Prozent und Samuel Speitelsbach auf 0,1 Prozent.

Peter Kohler, der im ersten Durchgang 16,3 Prozent der Stimmen erhalten hatte, tritt nicht mehr an. Auch Jürgen Ehrmann, der am 27, November 4,9 Prozent erreicht hatte, steht an diesem Sonntag nicht mehr auf dem Wahlzettel.

Im zweiten Wahlgang neu zur Wahl stellt sich Frank Tschany.

Informationen zur Wahl und Reaktionen auf das Ergebnis finden Sie auch in einem Live-Ticker der BNN und auf den Facebook- und Instagram-Kanälen.

Zur Wahl stellen sich eine Frau und vier Männer:

Bürgermeisterwahl in Eggenstein-Leopoldshafen: Ergebnisse im Live-Überblick

Wer liegt aktuell vorne? Hier können Sie die Zwischenstände live mitverfolgen: