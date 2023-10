Mit Teamgeist zum Sieg

E-Jugend des FV Leopoldshafen übt für die Mini-EM in Stuttgart

Die Fußballer der E-Jugend in Eggenstein-Leopoldshafen nehmen vom 17. bis zum 19. Mai an der Mini-EM in Stuttgart teil. Trainer Stefan Kurth bereitet seine Mannschaft für das Ereignis vor.