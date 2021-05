Andere Bundesländer haben den Hundeführerschein bereits vor Jahren eingeführt. In Niedersachsen müssen Halter seit Juli 2013 einen Sachkundenachweis erbringen. Dort ist er für Vierbeiner aller Rassen verpflichtend, die nach dem 1. Juli 2011 angeschafft wurden. Die Führerschein-Prüfung besteht aus einem Praxis- und einem Theorieteil und kann bei jeder von der Kommune anerkannten Institution abgelegt werden. Dazu zählen Vereine, Hundeschulen und Tierarzt-Praxen. Prüfungsthemen sind unter anderem die Hundehaltung, Tierschutzbestimmungen, Physiologie, Leinenführigkeit, Grundgehorsam und Sozialverhalten. Der theoretische Teil muss in Niedersachsen vor Anschaffung des Hundes abgelegt werden, der praktische Teil innerhalb des ersten Jahres nach Kauf. Im Praxisteil müssen Hundehalter nachweisen, dass sie ihren Hund einschätzen und in Stresssituationen kontrollieren können. In Nordrhein-Westfalen müssen nur Halter einen Führerschein erwerben, deren Hunde mindestens 40 Zentimeter hoch oder 20 Kilogramm schwer sind.