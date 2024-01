Der Verdacht wiegt schwer: Haben sich deutsche Volksvertreter von einer ausländischen Macht schmieren lassen? Haben sie sich an Geschenken und Geldzuwendungen bereichert und im Gegenzug die Menschenrechtslage in einem Unrechtsregime beschönigt?

Mehrere Jahre ermittelten Staatsanwälte unter anderem gegen den Karlsruher CDU-Politiker Axel E. Fischer und den ehemaligen CSU-Staatssekretär Eduard Lintner. Die Generalstaatsanwaltschaft München, bei der die Verfahren zuletzt gebündelt wurden, sieht den Verdacht gegen die ehemaligen Bundestagsabgeordneten nun erhärtet und erhebt Anklage wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern.

Diesen Bestechungslohn erhielt Axel E. Fischer laut Staatsanwalt

Die Anklageerhebung gleicht einer juristischen Sensation. Denn die Voraussetzungen für eine Strafverfolgung beim Thema Abgeordnetenbestechlichkeit sind vom Gesetzgeber, also dem Bundestag, sehr eng gesetzt. Zudem fallen ein Teil der Vorgänge, die als Aserbaidschan-Affäre bekannt wurden, in eine Zeit, in der nach deutschem Recht viele einschlägige Bestände noch gar nicht strafbar waren.

Die Aserbaidschan-Affäre erschütterte die Glaubwürdigkeit europäischer Politik viele Jahre. Generalstaatsanwaltschaft München

Die Strafverfolgungsbehörde teilte am Montagvormittag in München mit: „Die Aserbaidschan-Affäre erschütterte die Glaubwürdigkeit europäischer Politik viele Jahre.“ Man könne nachweisen, dass Fischer Bestechungslohn von einer Lobbyfirma Lintners erhalten habe. Andere Geldzuwendungen seien inzwischen verjährt.

In einer am Montagvormittag vorgestellten schriftlichen Erklärung geht Klaus Ruhland, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München, auf die lange Verfahrensdauer ein: „Die Ermittlungen gestalteten sich, insbesondere aufgrund des konspirativen Vorgehens der Angeschuldigten, sehr komplex und zeitaufwendig. Es wurden unter anderem bundesweit rund 20 Objekte durchsucht, darunter Abgeordnetenbüros im Deutschen Bundestag, hierbei Schriftstücke und Speicherdaten in großem Umfang beschlagnahmt und vom Bundeskriminalamt ausgewertet.“

Hinzu seien eine Vielzahl von Durchsuchungen im Ausland gekommen. „Insgesamt wurden zirka 15 Europäische Ermittlungsanordnungen oder Rechtshilfeersuchen gestellt, so nach Zypern, Liechtenstein, Belgien, Estland, Lettland und Aserbaidschan sowie in die Schweiz und in die Türkei. Die Ermittlungsakten umfassen 46 Ordner, die Anklageschrift 160 Seiten.“

Der Sprecher erklärte mit Blick auf Fischer: „Er erhielt dafür im Jahr 2016 einen Bestechungslohn in Höhe von 21.800 Euro. Hinsichtlich weiterer Zahlungen in Höhe von 4.500 € im Jahr 2015 ist zwischenzeitlich das Strafverfolgungshindernis der Verjährung eingetreten.

BNN.de berichtete bereits vergangenen Woche vorab von dem Abschluss des Verfahrens.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen insgesamt vier Beschuldigte abgeschlossen. Sie werden nun als Angeschuldigte geführt. Bis zu einer etwaigen Verurteilung gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.

Axel E. Fischer wollte sich auf Anfrage dieser Redaktion am Montagvormittag nicht zu der Entwicklung äußern. Der CDU-Politiker aus Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe hatte in der Vergangenheit stets seine Unschuld betont und zuweilen von einer Kampagne gegen sich gesprochen.

(Dieser Artikel wird aktualisiert.)