Es kam wie erwartet: Der Ortschaftsrat Neuburgweier bleibt bestehen. In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium einstimmig gegen seine Selbstauflösung votiert. Die sechs Mitglieder waren sich einig, dass ihre Funktion als „Sprachrohr der Bevölkerung“ des kleinsten Rheinstettener Stadtteils wichtig ist.

Das hätten Rückmeldungen von Bürgern gezeigt, sagte Ortsvorsteher Gerhard Bauer (SPD). Die Bürgerversammlung zur möglichen Auflösung des Ortschaftsrats hätte zwar „besser besucht sein können“, aber diejenigen, die da waren, hätten sich bis auf eine Ausnahme positiv geäußert.

„Wir sind eine Form der direkten Bürgerbeteiligung“, betonte Bauer, warum ihm der Erhalt des Gremiums am Herzen liege. Erst vergangene Woche seien viele Bürger zu ihm in die Geschäftsstelle des Ortschaftsrates gekommen, um Fragen zum städtischen Mobilitätskonzept zu stellen. „Viele sprechen mich auch direkt an, wenn sie mich im Ort treffen.“

Es seien oft „kleine Sachen, die direkt erledigt werden“ durch das Engagement des Ortschaftsrats.

Als Beispiele nannte Bauer unter anderem die Anbringung einer Höhenschranke am Rheinufer, um zu verhindern, dass Wohnmobile den Parkplatz bei der Fähranlagestelle nutzen, und das Aufstellen einer Mitfahrerbank, die Neuburgweier besser mit Au am Rhein verbinden soll.

