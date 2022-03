Schultheaterwoche Karlsruhe bietet dem Nachwuchs ein Forum

Theatergruppen an Schulen von Freudenstadt bis Mannheim können sich bewerben für die Schultheaterwoche Karlsruhe. Das Festival am Sandkorn-Theater kehrt nach der Pandemie-Pause zurück.

Es sind die kleinen Bühnen mit der Nähe zum Publikum, die das Theater „Das Sandkorn“ so besonders machen.

Das Erlebnis, hier aufzutreten, sollen auch in diesem Jahr für Theaternachwuchs möglich sein: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause soll es wieder eine Schultheaterwoche geben.

Die 34. Ausgabe der Traditionsveranstaltung ist für 6. bis zum 12. Juli geplant. Und der Neustart nach der Pause hält einige Neuheiten für die Teilnehmenden bereit.

Aufführungen und Workshops

Man wolle das Forum wiederbeleben, das den jungen Menschen einen Austausch ermöglicht, wiederbeleben, so Erik Rastetter und Daniela Kreiner, das Leitungsduo des Sandkorn.

Neben der Möglichkeit, mit einem erfahrenen Team das eigene Theaterstück auf die Bühne zu bringen, gibt es mehrere Workshops, bei denen die Kinder und Jugendlichen einen Einblick hinter die Kulissen des professionellen Theaterspielens bekommen.

Einblicke hinter die Kulissen

In Kooperation mit dem Jungen Staatstheater Karlsruhe werden Workshops erarbeitet, die unterschiedliche Bereich des szenischen Spiels beleuchten. Wie gehe und wie stehe ich auf der Bühne? Wie gestikuliere ich und was mache ich mit meinen Händen?

Das sind Fragen, die praxisorientiert erprobt werden sollen. Es soll aber auch Einblicke in den Tanz, das Improtheater, Techniken des Bühnenkampfes und die Maskenbildnerei geben. Auch ein Workshop für die Lehrerinnen und Lehrer sei geplant, erklären Kreiner und Rastetter.

Einzugsbereich von Freudenstadt bis Mannheim

Mitmachen können Theatergruppen aller Schulformen im Regierungsbezirk Karlsruhe. Das beschert dem Festival einen Einzugsbereich vom Landkreis Freudenstadt bis Mannheim. In der Veranstaltungswoche wird es rund ein Dutzend Aufführungen geben.

Die Palette reicht von kürzeren Arbeiten bis zu abendfüllenden Stücken, von Grundschulkindern, die ihr Talent erproben bis zu Jugendlichen aus der Oberstufe. Das Angebot ist breit gefächert von Eigenproduktionen bis hin zu bekannten Klassikern, denen die Schüler ihre eigene Note verleihen.

Und es gilt: Keine Scheu vor dem Unfertigen. „Die Lehrer denken oft, sie müssten ein fertiges Stück vorweisen können, um sich hier zu bewerben. Man darf sich auch trauen mit seiner Theatergruppe zu kommen, wenn man nur etwas Kurzes anbieten kann“, betont Kreiner. Auch Probenausschnitte und Werkstattschauen seien willkommen.

Den Organisatoren ist bewusst, dass sich die Situation für schulische Theatergruppen in den Pandemiejahren schwierig geworden ist. Umso mehr gelte es, jetzt ein Signal zu geben, dass sich die Schüler wieder zeigen dürfen und kreativ sein können. Angelika Veith, Mitorganisatorin und Theaterbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, berät und ermutigt interessierte Gruppen und ihre Lehrer gerne auch im Vorfeld.

Fokus liegt auf Austausch und Miteinander

Während die Schultheaterwoche in ihren Anfängen Ende der 1980er Jahre noch von einem Wettbewerbscharakter geprägt war, liegt der Fokus nun auf dem Miteinander und Austausch. „Es geht darum, dass man sich austauscht, dass man miteinander Kontakt hat, dass man andere Jugendliche kennenlernt“, so Kreiner.

Das Ziel ist, ein Forum für junge Menschen schaffen und zu zeigen, was Theater alles bedeuten kann. Denn die Begeisterung dafür kann auch Kinder packen, die gar nicht auf der Bühne stehen möchten: Diese interessieren sich dann möglicherweise für die Veranstaltungstechnik, das Bühnenbild oder die Kostüme und Maskenbildnerei.

So manch ein Schulkind habe nach seiner Aufführung den Weg zurück ins Sandkorn gefunden, so die Organisatoren. Einige absolvieren ein Praktikum in den vielfältigen Bereichen des Theaters, andere werden Mitglied im Jugendclub des Theaters, aus dem wiederum schon der eine oder andere Darsteller für das Hauptensemble hervorging. „Es ist spannend zu sehen, was aus einer Schultheateraufführung erblüht und erwächst“, bilanziert Rastetter.