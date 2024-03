Einige Reservemannschaften befinden sich in den Kreisklassen des Fußballkreises Karlsruhe im Meisterkampf und können aufsteigen. Unser Kolumnist gibt einen Überblick.

Auch in diesem Jahr befinden sich in der A-B-und C-Klasse wieder einige zweite Mannschaften im Spitzenfeld der jeweiligen Spielklasse. Abermals stellen sich die Teams die Frage, welche Vereine denn überhaupt von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch machen würden beziehungsweise aufgrund des Regelwerks nicht aufsteigen dürften.

Relativ einfach gestaltet sich die Geschichte beim TSV Reichenbach II in der Kreisklasse A2. Die Kicker aus Waldbronn spielen eine herausragende Saison und dürfen regeltechnisch in die Kreisliga aufsteigen, auch wenn die erste Mannschaft in die Landesliga absteigen sollte. Von diesem Recht wird die Palazzo-Elf auch Gebrauch machen, sollte man Ende Mai die Ziellinie tatsächlich überqueren.

Beim FC Germania Neureut II ist die Aufstiegsfrage etwas kompliziert

In den drei B-Klassen gibt es aktuell zwei zweite Mannschaften an der Spitze. In der B1 ist der Fall des FC Germania Neureut II etwas komplizierter. Zum einen ist man abhängig vom Abschneiden der ersten Elf.

Hier sind die Aussichten aktuell weniger rosig, sodass der Abstieg der Kreisliga-Elf in die A-Klasse das Aufstiegsrecht der Zweiten zunichtemachen würde.

Sichere Sache für den Karlsruher SC II?

Schaffen Daniel Jukic und seine Truppe dagegen noch die Schulberg-Renaissance, so ist man sich bei der Germania noch nicht sicher, ob man die Reserve in der A-Klasse platzieren würde.

In der B2 dürfte der Karlsruher SC II relativ sicher in die A-Klasse aufsteigen. Nächstes Jahr wird man dann zwar nur noch die „Dritte“ sein, am Ziel A-Klasse hat sich dadurch jedoch nichts geändert.

Unklare Situationeb in den C-Klassen

Am unklarsten sind die Situationen in der niedrigsten Spielklasse Karlsruhes. Angefangen bei der C1, in der SG Fackel/Olympia III aktuell den ersten Tabellenplatz innehat.

Die Dritte der Spielgemeinschaft besitzt gemäß Spielordnung jedoch kein Aufstiegsrecht, sodass sich der FC Germania Friedrichstal II und der SV Nordwest um den direkten Aufstiegsplatz streiten dürften. Das Stutensee-Stadion hatte bereits vor der Saison das Ziel Aufstieg ausgegeben und würde somit in der B-Klasse teilnehmen.

In der C2 möchte die erste Mannschaft der ESG Frankonia Karlsruhe aufsteigen. Die sich ebenfalls im Aufstiegskampf befindlichen FC21, VfB Grötzingen II und ASV Durlach II wissen dagegen aktuell noch nicht, wohin die Reise in der neuen Saison gehen soll.

Die C3 wird einen verdienten FC Berghausen II als Meister stellen, der vor der Saison auch das klare Ziel zum Aufstieg hatte. Die SG Walzbachtal II kann ihr Aufstiegsrecht nur im Falle eines Aufstiegs des FV Wössingen I wahrnehmen – und die Dritte der Sportis fühlt sich in der C-Klasse dagegen ganz wohl.

Abschließend möchten in der C4 der SV Langensteinbach II und der TSV Schöllbronn II die Betriebsunfälle Abstieg schnellstens korrigieren, sodass die Rückkehr in die B-Klasse das klare Ziel darstellt.