Rund um das zweite Septemberwochenende blüht das öffentliche Leben wieder auf.

Die Zwetschgenstadt Bühl feiert ihre blaue Frucht, in Karlsruhe und Baden-Baden wird das Theater gefeiert und bei Ettlingen feiert ein Musikfestival Premiere.

Und auch sonst ist viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen:

Premiere für das Sunnylake Festival am Buchtzigsee bei Ettlingen

Schwimmen, schlemmen und abfeiern können die Gäste des Sunnylake Festivals am Badesee Buchtzig in der Nähe von Ettlingen. Das Festival findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt und bietet von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. September, tagsüber zusätzlich zum regulären Badebetrieb Foodtrucks und Rahmenprogramm.

Abends von 18 bis 23 Uhr gibt es Livemusik: Am Donnerstag liefern Lotte, DJ Rockmaster B und DJ Olde vom Radiosender Big FM Musik für ein jüngeres Publikum. Der Freitag steht mit Guildo Horn und der Coverband Knutschfleck im Zeichen des Schlagers. Rockig wird es am Samstag mit Dorfcombo und The Sciences auf der Festivalbühne.

Der Sonntag lockt mit Musik von Soulcafé, Natia Todua und mehr. Für das Abendprogramm von Donnerstag bis Samstag gibt es Tagestickets zu je 28 Euro online unter www.sunnylake-festival.de oder an der Abendkasse (Aufpreis 5 Euro). Am Sonntag ist der Eintritt tagsüber und abends frei.

Bühler Zwetschgenfest feiert die 74. Ausgabe mit neuer Königin

Die 74. Ausgabe des Bühler Zwetschgenfests feiert in diesem Jahr gleich mehrere Premieren: Ein neues Festwirt-Duo, eine neue Zwetschgenkönigin und die Taufe des Zwetschgenstadt-Ballons. Wie jedes Jahr zum Ende der Sommerferien wird die Bühler Innenstadt vom Donnerstag, 7., bis Montag, 11. September, zur Festmeile.

Acht Fahrgeschäfte, fünf Kinderkarussells und 15 weitere Spielstände sorgen für Rummelplatz-Atmosphäre. Essen und trinken können die Festbesucher an insgesamt 18 kulinarischen Standorten.

Das vielfältige Kulturprogramm mit viel Livemusik auf drei Bühnen lockt unter anderem mit Fassanstich und Dirndl- und Lederhosenabend im Festzelt (Donnerstag ab 19 Uhr), Kult im Stadtgarten mit den Original Kappler Ratz-Fatz-Buben (Freitag ab 18.30 Uhr), Cris Cosmo (Samstag 19 Uhr im Stadtgarten) und Hubers Partyband (Montag ab 19 Uhr im Weindorf).

Am Sonntag ab 14 Uhr startet der traditionelle Festumzug. Die neue Zwetschgenkönigin Alexandra wird gesäumt von Fanfaren, Musikgruppen, Motivwagen und Fußgruppen durch die Stadt ziehen und die säuerlich-süße Frucht feiern, mit der Bühl als Obstbauregion bekannt wurde. Weitere Informationen unter www.buehl.de

Ein letzter „Tanz unter den Platanen“ auf dem Rastatter Marktplatz

Tanzen unter freiem Himmel auf dem Rastatter Marktplatz: Beim „Tanz unter den Platanen“ können zum letzten Mal in diesem Sommer am Freitag, 8. September, von 19 bis 22 Uhr Interessierte unter professioneller Anleitung das Tanzbein schwingen.

Oder einfach zuschauen, wie Amateure und Profis den Rastatter Marktplatz mit Disco Fox, Rumba, Walzer oder Salsa in eine Freiluft-Tanzfläche verwandeln. Ralf Müller und Olga Müller-Omeltchenko, vierfache Tanzweltmeister und Inhaber der Rastatter Tanzschule, werden die Teilnehmenden anleiten, zudem gibt es professionelle Showeinlagen.

Zum Mittanzen eingeladen ist jeder, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, empfohlen werden Sportschuhe oder flache Schuhe. Infos: www.rastatt.de

13 Ensembles feiern Theaternacht in Karlsruhe

13 Theaterstücke in einer Nacht? Das geht, und zwar bei der Karlsruher Theaternacht am Samstag, 9. September. Zugegeben, alle Aufführungen dieser Nacht anzuschauen, ist nicht zu schaffen, aber zwei bis drei Stücke aus dem Angebot der insgesamt 13 teilnehmenden Karlsruher Theater sind mit guter Planung durchaus machbar.

Zumal es auch einen Shuttleservice für die Fahrten zwischen den Spielstätten gibt. Zur Auswahl stehen zu unterschiedlichen Startzeiten zwischen 18 und 23 Uhr unter anderem „Sushi oder Currywurscht?“ auf der Badisch Bühn, „Mordstödlich“ im Theater Die Käuze, „Cozy Fantasy“ beim Improtheater, „Ettlinger Sagen – Nah am Wasser“ im Marotte Figurentheater oder „Der Märchenzauberer“ im Tiyatro Diyalog.

Tickets gibt es bei den jeweiligen Theatern und weiteren Vorverkaufsstellen in Karlsruhe. Alle Informationen unter karlsruher-theaternacht.de

Open-Air-Bars und Musik beim Fest der südlichen Waldstraße

Die vielfarbigen Lampions sind das Erkennungszeichen: Es ist wieder Fest in der südlichen Waldstraße in Karlsruhe. Am Freitag, 8., und Samstag, 9. September, wird in der charmanten Einkaufsmeile mit inhabergeführten Geschäften, Galerien und Restaurants wieder gefeiert.

Neben kulinarischen Köstlichkeiten, Shopping bis in den späten Abend hinein und musikalischen Highlights von DJ Hildegard erwarten die Besucher Aufführungen der Tanzgruppe X-Tra Dance, Stelzenläufer und ein Stuhlflechter aus Dänemark. Offizielle Eröffnung des spätsommerlichen Straßenfestes ist am Freitag um 18 Uhr.

Spielzeit-Vorschau und Musik beim Theaterfest in Baden-Baden

Kostproben aus dem Spielplan der neuen Saison, Livemusik und jede Menge Spaß verspricht das Theaterfest in Baden-Baden am Samstag, 9. September. Von 12 bis 22 Uhr gibt es bei freiem Eintritt unter anderem musikalisches Programm auf der Hofbühne, eine Kostümversteigerung, Führungen durch das Theater und Interviews mit neuen Ensemblemitgliedern im Spiegelfoyer.

Das Kinderprogramm bietet Kinderführungen, Luftballons, Glitzertattoos sowie unterschiedliche Einblicke in die Stücke „Tanz der Tiefseequalle“ und „Zonka und Schlurch“, die in der nächsten Spielzeit am Theater Baden-Baden aufgeführt werden.

Teil des Theatertag-Programms ist außerdem am Samstagabend um 18 Uhr der Festakt zum Tag des offenen Denkmals, der am Sonntag bundesweit stattfindet (siehe unten). Weitere Infos unter www.theater-baden-baden.de

Tag des offenen Denkmals mit landesweitem Auftakt in Baden-Baden

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals steht diesmal unter dem Motto „Talent Monument“ und legt den Fokus auf jüngere Denkmäler. Gastgeberstadt für die landesweite Eröffnung ist in diesem Jahr Baden-Baden – Auftaktveranstaltung ist am Samstag, 9. September, ab 18 Uhr im Theater Baden-Baden die Nacht des offenen Denkmals.

Von 18 bis 24 Uhr sind alle teilnehmenden Denkmale in Baden-Baden bei freiem Eintritt geöffnet. Am Sonntag. 10. September, haben viele weitere Denkmale in der Region mit besonderem Begleitprogramm geöffnet.

Zum Beispiel die Eremitage Waghäusel, das Gasometer Pforzheim, der Westwallbunker in Rastatt, der Storchenturm in Gernsbach, das Schloss Ettlingen, die Reithalle Achern, die Heimatstube in Östringen sowie in Karlsruhe das Badische Schulmuseum, die ehemalige Telegrafenkaserne oder das Prinz-Max-Palais. Weitere Infos unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/