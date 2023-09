Vier Tage lang steht Bretten wieder ganz im Zeichen von edlen Tropfen, Geselligkeit und Gemütlichkeit sowie Shopping. Von Donnerstag, 21. September, bis Sonntag, 24. September, geht in der Großen Kreisstadt der traditionelle Weinmarkt samt verkaufsoffenem Sonntag über die Bühne. Dabei präsentieren zahlreiche Weingüter und Winzergenossenschaften aus der Region sich und ihre Sortimente auf dem Marktplatz sowie in der Fußgängerzone.

Bei vorhergesagtem schönem Spätsommerwetter werden „jede Menge Möglichkeiten“ geboten, um „den Spätsommer in Bretten zu genießen“, versichert Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) – und das muss man für einen Besuch des Brettener Weinmarkts, der bereits zum 30. Mal in der Kleinstadtperle im Kraichgau stattfindet, wissen.

Anfahrt und Parken beim Brettener Weinmarkt

Für den Besuch des Weinmarkts bietet sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Von den S-Bahn-Haltestellen „Stadtmitte“ (Linie S4) oder „Rechberg“ (Linie S9) erreicht man die Festmeile zu Fuß nach wenigen Minuten.

Gleiches gilt für Besucher, die am Brettener Bahnhof aus dem Zug steigen. Am Weinmarkt-Samstag und am Weinmarkt-Sonntag fahren außerdem die Stadtbuslinien 141, 146 und 147 kostenlos.

Für die Besucher, die mit dem Pkw anreisen, stehen in der City ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Von den Parkplätzen Pfluggasse (P1), Sporgasse (P2), am Seedamm (P5) und an den Beruflichen Schulen Bretten (BSB) sowie vom Parkhaus Löwenhof (P4) ist der Weinmarkt ebenfalls in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Anbieter und Eröffnung

Auf dem 30. Brettener Weinmarkt haben 17 Weingüter und Winzergenossenschaften jeweils einen Stand: Winzer von Baden, Weingut Vincon-Zerrer, Weingut Niwenburg, Weingut Plag, Weingut Hockenberg, Amthof-12-Weingärtner Oberderdingen-Knittlingen, Weingut Klenert, Weingut Lutz, Weingüter Heitlinger und Burg Ravensburg, Genossenschaftskellerei Heilbronn, Weingut Häußermann, Weingut Gravino, Weingärtner Stromberg-Zabergäu, Weingärtner Cleebronn-Güglingen, Weingut Spahlinger, Weingut Kern und Weingut Müller.

Im offiziellen Weinmarkt-Flyer wird explizit darauf hingewiesen, dass auch in diesem Jahr der Ausschank ausschließlich in den „Erlebe Bretten“-Weingläsern stattfindet. Der Preis pro Weinglas liegt bei drei Euro. Die Gläser können als Souvenir mit nach Hause genommen werden, eine Rückgabe gegen Pfand ist nicht möglich.

Die offizielle Eröffnung des Weinmarkts mit OB Wolff findet am Donnerstag um 18 Uhr auf der Bühne am Marktplatz statt. „Überzeugen Sie sich von der Vielfalt regionaler Weine und lassen Sie an hoffentlich sommerlichen Tagen in unserer Kleinstadtperle die Seele baumeln“, sagt der Rathauschef.

Er freue sich, dass der Weinmarkt nach 2019 „wieder in die gute Stube unserer Stadt – auf den Marktplatz – zurückkehrt“, so Wolff weiter. Während Corona fand das viertägige Event auf dem Areal am Seedamm statt.

„Schlenderpass“

In diesem Jahr findet auf dem Brettener Weinmarkt erstmals eine individuelle Weinprobe statt. Für den „Schlenderpass“ haben die Winzer der acht an dieser Aktion teilnehmenden Weingüter eine persönliche Auswahl zusammengestellt, aus der sich die Besucher am jeweiligen Stand ihren ganz persönlichen Lieblingswein auswählen dürfen.

Der „Schlenderpass“ kostet 20 Euro, dafür kann man an den acht teilnehmenden Weinständen jeweils einen edlen Tropfen (0,1 Liter) verkosten.

Essen und Trinken

Während des Weinmarkts kommen natürlich nicht nur die Freunde von edlen Tropfen auf ihre Kosten. In der City gibt es an den vier Weinmarkt-Tagen an verschiedenen Ständen – etwa beim Schlemmer Foodtruck oder bei Flammkuchen Rösch – ein kulinarisches Angebot sowie eine Auswahl an nichtalkoholischen Getränken. Zudem haben wie in den vergangenen Jahren die örtlichen Gastronomiebetriebe geöffnet.

Toiletten

An den vier Veranstaltungstagen ist die öffentliche Toilette unterhalb des Alten Rathauses (Pforzheimer Straße) geöffnet. Alternativ stehen den Besuchern, wie üblich, auch die Toiletten bei den Gastronomen, die sich an der Initiative „Nette Toilette“ beteiligen, zur Verfügung, teilt Marcel Winter, der Pressesprecher der Stadt Bretten, auf Anfrage mit.

Verkaufsoffener Sonntag

Auch bei der 30. Auflage des Weinmarkts darf der verkaufsoffene Sonntag nicht fehlen. Am 24. September hat der Brettener Einzelhandel von 13 Uhr bis 18 Uhr für, wie die Stadtverwaltung in der offiziellen Einladung schreibt, „ein entspanntes Einkaufserlebnis ganz ohne Zeitdruck“ geöffnet.

Bei gutem Wetter werden am Sonntag „liebevoll restaurierte oder hervorragend erhaltene Oldtimer im gesamten Innenstadtbereich“ ausgestellt.

Neben einem Musikprogramm auf beziehungsweise bei der Bühne wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Für die kleinen Besucher gibt es ein Karussell und einen Süßwarenstand am Hundlesbrunnen, zudem steht am Weinmarkt-Sonntag das Spielmobil im Bereich der Weißhofer Galerie.

Sonntags wird, wie die Stadtverwaltung mitteilt, Klimaschutz im Rahmen der Nachhaltigkeits- und Energiewendetage Baden-Württemberg in Bretten erlebbar.

Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr präsentieren sich auf dem Vorplatz der Volksbank in der Melanchthonstraße zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz unter anderem die Brettener „Omas For Future“, der Arbeitskreis Klimaschutz des Nabu Bretten sowie „foodsharing“ und die lokalen Carsharing-Anbieter „ZEO Carsharing“ und „Stadtmobil“.