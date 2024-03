Die Freie Wähler Vereinigung hat auf einen Schlag ihre Kandidatenlisten für den Kreistag und für den Gemeinderat aufgestellt. An der Spitze steht Tom Rebel, der scheidende Brettener OB Martin Wolff führt die FWV-Liste für den Kreistag an.

Eine Veranstaltung, zwei Listen: Die Freie Wähler Vereinigung (FWV) Bretten hat auf einen Schlag ihre Bewerberinnen und Bewerber für die Kreistagswahl und für die Brettener Gemeinderatswahl am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg bekanntlich die Kommunalwahlen statt – präsentiert. Zuvor hatten in der Melanchthonstadt schon die FDP/Bürgerliste und die SPD ihre Listen aufgestellt.

Die FWV-Liste für den Gemeinderat wird von Tom Rebel angeführt, der zusammen mit Bernd Diernberger und Markus Gerweck im amtierenden Brettener Stadtparlament die FWV-Fraktion bildet. „Das ist eine verantwortungsvolle, aber auch eine sinnvolle und erfüllende Aufgabe, der ich mich gerne stelle“, sagt der Stadtrat, der erstmals auf Listenplatz eins steht. Die Nominierungsveranstaltung fand im Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Diedelsheim statt.

Neun FWV-Bewerber für den Kreistag, 20 für den Brettener Gemeinderat

Insgesamt 20 Personen treten für die FWV bei der Gemeinderatswahl an, die FWV selbst spricht von einer „spannenden Liste“, die man aufgestellt hat. „Erfahren und neu, mit guten Ideen für Bretten“, sei das Motto. Auf den weiteren Listenplätzen hinter Rebel folgen Alexander Kerres, Gerhard Schwarz, Bernd Härdt, Bastian Pfitzner, Mary-Anne Dos Santos Ferreira, Axel Zickwolf, Achim Kschischek, Tobias Speck, Jörg Kutzowitz, Ralph Böckle, Arndt Nissen, Peter Weinmann, Matthias Kuhn, Jörg Beuttenmüller, Luna Marie Scheu, Annabel Starzmann, Benjamin Simmel, Matea Duvnjak und Jan Nissen.

„Leider haben wir die Liste nicht ganz vollbekommen – trotz aller Anstrengungen“, sagt Rebel und fügt an: „Es sind nun mal nicht alle Leute bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich kann das aber ein Stück weit auch verstehen, denn man braucht schon ein dickes Fell.“

Auf Platz eins der FWV-Liste für den Kreistag steht der scheidende Brettener Oberbürgermeister Martin Wolff, Rebel folgt auf Platz zwei. Daneben bewerben sich noch Heidemarie Leins, Bernd Härdt, Arndt Nissen, Tobias Speck, Manfred Boos, Alexander Kerres und Manuela Walz um einen Sitz im Kreistag. Damit geht die FWV wie schon bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren auch 2024 mit neun Kandidatinnen und Kandidaten in den Kreistags-Wahlkampf.

FVW rückt die Themen Gartenschau und Umgehungsstraße in den Blickpunkt

Bei der Nominierungsveranstaltung, zu der auch Vertreter der Freien Wähler Gondelsheim nach Diedelsheim gekommen waren, informierte OB Wolff über die kommunalpolitische Lage in Bretten und im Kreis. Zudem richtete der Brettener Rathauschef, der sein Amt am 30. September vorzeitig niederlegt, den Blick in die Zukunft und rückte dabei einige Themen in den Blickpunkt, für die sich die FWV besonders stark machen will. Diese sind die Gartenschau, die Bretten im Jahr 2031 ausrichtet, sowie die geplante Südwestumgehung und die Schulen.