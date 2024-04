Zwei der drei sozialdemokratischen Gondelsheimer Gemeinderäte bewerben sich erneut um einen Sitz in dem Gremium: Christian Feldmann und Monika Schwaiger stehen auf den Plätzen eins und zwei der Liste der SPD Gondelsheim für die Gemeinderatswahl am 9. Juni. Insgesamt 14 Personen haben sich für die Genossen aufstellen lassen. Das teilte der SPD-Ortsverein Gondelsheim mit.

Für den Urnengang am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen statt – haben die Sozialdemokraten bei einer Mitgliederversammlung beim örtlichen Tennisclub Grün-Weiß ihre Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Auf der Liste seien „nun sowohl altbekannte als auch neue Gesichter“ zu finden, schreibt der SPD-Ortsverein in einer Pressemitteilung.

Gondelsheimer SPD setzt auf Erfahrung und jugendlichen Wind

Man setze „bei der kommenden Wahl auf eine Kombination aus erfahrenen Kandidaten und frischem Wind aus der Jugend“, heißt es weiter. „Mit der breiten Auswahl an Bewerbern machen wir ein Angebot an alle Wählerinnen und Wähler unserer Gemeinde“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Amend, der bei der Nominierungsveranstaltung zudem als Wahlleiter fungierte.

Hinter Feldmann und Schwaiger auf den Listenplätzen eins und zwei folgen der Gondelsheimer Juso-Vorsitzende Yannick Zoz, Timo Walz, der frühere Landtagskandidat Stephan Walter sowie Julian Traut auf den Plätzen drei, vier, fünf und sechs.

Das Quartett war bereits bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren für die SPD angetreten. Zoz, der bei der Gondelsheimer SPD auch das Amt des Kommunikationsbeauftragten innehat, und Walter stehen zudem auf der Bewerberliste für den Kreistag.

Andreas Bacher steht als Ersatzkandidat bereit

Für einen Sitz im Gondelsheimer Gemeinderat kandidieren daneben für die SPD noch Ralf Deininger, Harald Schmitt, Christian Schöne, Kerstin Teichmann, Volker Traut, Lucas Gropp, Nicole Ratzel und Jakob Schneble.

Als Ersatzkandidat steht Andreas Bacher zur Verfügung. Dagegen bewirbt sich Klaus Krätschmer, der amtierende SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, nicht mehr für einen Sitz im Gemeindeparlament.

Ortsvereinschef Amend und Zoz weisen darauf hin, dass man „sehr stolz“ darauf sei, „auch in diesem Jahr mit einer vollständigen Bewerberliste ins Rennen gehen zu können“. Erfreulich sei auch, dass es augenscheinlich gelungen sei, junge Menschen für die Kommunalpolitik zu begeistern.