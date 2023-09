Das Brettener Kino beteiligt sich an der deutschlandweiten Aktion „Das Kinofest“, die am 9. und 10. September stattfindet. An diesem speziellen Kino-Wochenende kann man alle Filme für jeweils fünf Euro sehen.

„Das Kinofest“ am 9. und 10. September

Das kommende Wochenende hält für Kinofans ein echtes Schmankerl bereit – und das zum absoluten Schnäppchenpreis.

Am Samstag, 9. September, und am Sonntag, 10. September, findet deutschlandweit die Aktion „Das Kinofest“ statt, an der sich auch das Brettener Kino beteiligt. An diesem speziellen Wochenende für Filmfans und Cineasten kosten sämtliche Eintrittskarten jeweils nur fünf Euro.

„Egal ob Überlänge oder 3D, egal ob Loge oder Parkett: Das ist ein super Angebot. Und für fünf Euro pro Karte kann man ja nichts falsch machen“, meint Theaterleiter Lars Skoda. Der Brettener Kino-Chef hat eigens für „Das Kinofest“ für die kleinen Filmfans am Sonntag um 13 Uhr noch einmal „Paw Patrol: Der Kinofilm“ ins Programm genommen.

US-Superstar Tom Cruise kehrt noch einmal auf die Brettener Kinoleinwand zurück

Daneben kehrt US-Superstar Tom Cruise mit „Top Gun: Maverick“ am Samstagabend um 20 Uhr noch einmal auf die Brettener Kinoleinwand zurück.

„Wir haben einfach gedacht, dass wir an diesem Wochenende einen der erfolgreichsten Blockbuster aus dem Kino-Jahr 2022 ruhig noch einmal zeigen können“, erklärt Skoda. Nach „Avatar 2“ und „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ hatte die Fortsetzung von „Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ aus dem Jahr 1986 im Vorjahr die drittmeisten Besucher ins Brettener Kino gelockt.

Am „Kinofest“-Wochenende sind mit „Oppenheimer“ (Sonntag, 17 Uhr), dem neuesten fast dreistündigen Meisterwerk von Kult-Regisseur Christopher Nolan, und „Meg 2: Die Tiefe“ (Samstag, 23 Uhr) mit dem britischen Action-Schauspieler Jason Statham in der Hauptrolle übrigens zwei Filme im Programm, die danach vorerst nicht mehr im Brettener Kino gespielt werden. „Man hat jetzt aber noch eine letzte Möglichkeit, um sich diese Streifen doch noch anzuschauen“, sagt Theaterleiter Skoda.

Beim „Kinofest“ darf laut Skoda natürlich auch ein brandaktueller Film nicht fehlen. So kann man die deutsche Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“, die an diesem Donnerstag, 7. September, ihre Deutschlandpremiere feiert, am kommenden Wochenende ebenfalls für nur fünf Euro pro Karte sehen.

„Es kann natürlich sein, dass deswegen am Donnerstag und Freitag weniger Leute diesen Film sehen wollen. Schließlich können sie den Film ja am Samstag und Sonntag zu einem deutlich günstigeren Preis anschauen“, weiß Skoda.

Im Kinostar Bretten läuft „Enkel für Fortgeschrittene“ mit Heiner Lauterbach und Maren Kroymann in den Hauptrollen beim „Kinofest“ viermal – am Samstag um 15.30 Uhr und um 20.15 Uhr, am Sonntag ebenfalls um 15.30 Uhr und um 20 Uhr.

Nur eine Woche nach dem „Kinofest“ gibt es im Kinostar der Großen Kreisstadt übrigens schon das nächste besondere Event.

Am Montag, 18. September, wird um 20 Uhr die Live-Multivision „Sehnsuchtsrouten – Faszination Schiffsreise“ von Gernot Haida gezeigt. Dabei präsentiert der Reisefotograf aus dem rheinland-pfälzischen Neuhofen, der zum zweiten Mal mit einem solchen Vortrag im Brettener Kino zu Gast ist, Bilder und kurze Videos von Schiffsrouten auf der ganzen Welt.

Am 20. September starten mit „Das Rheingold“ wieder die Live-Übertragungen aus dem Royal Opera House in London. In dieser Spielzeit sollen im Brettener Kinostar insgesamt acht Vorstellungen – viermal Oper, viermal Ballett – über die Leinwand flimmern.