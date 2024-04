Die CDU Gondelsheim hat 14 Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni aufgestellt. Die Wahlliste führt mit Manfred Schleicher der Sprecher der aktuellen CDU-Fraktion an. Auf Listenplatz zwei steht Petra Schalm.

Mit einem erfahrenen Quartett an der Spitze gehen die Gondelsheimer Christdemokraten in den Gemeinderatswahlkampf. „Die CDU will Verantwortung übernehmen“, teilt Manfred Schleicher mit. Er führt die Gondelsheimer CDU als Spitzenkandidat in den Wahlkampf.

Mit 14 Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert die Gondelsheimer CDU, wie zuvor bereits die örtliche SPD, eine volle Wahlliste. In Baden-Württemberg gehen bekanntlich am 9. Juni die Kommunalwahlen über die Bühne.

Fraktionschef Manfred Schleicher lobt „die prächtige Stimmung“ bei der CDU

Schleicher, der Sprecher der aktuellen CDU-Fraktion im Gondelsheimer Rat sowie zweiter stellvertretender Bürgermeister in der Kraichgau-Gemeinde, berichtet, dass die Nominierungsveranstaltung „von Harmonie, Zuversicht und dem Willen zum Erfolg“ bestimmt gewesen sei.

Er sei zufrieden mit den 14 nominierten Kandidatinnen und Kandidaten, so Schleicher weiter. Zudem hob der Vorsitzende der CDU Gondelsheim „die prächtige Stimmung“ bei den Christdemokraten hervor.

Hinter Schleicher steht Petra Schalm auf Listenplatz zwei. Auf den Plätzen drei und vier folgen mit Erhard Walz und Max Neimayer zwei weitere erfahrene Kommunalpolitiker. Dieses Quartett hält als Fraktion die CDU-Fahne im aktuellen Gondelsheimer Gemeinderat hoch.

Mit vier Mandatsträgern ist die CDU hier zweitstärkste Kraft in dem Gremium hinter den Freien Wählern, die fünf Sitze haben.

Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für die CDU um einen Platz im künftigen Gemeinderat bewerben, sind Franziska Heck, Peter Walz, Hanna Adomeit-Seeck, Fabian Fritscher, Tobias Eisenhut, Marcel Kritzer, Enrico Martines, Nils Godo, Mario Hofmann und Diana Tkaucic.

„Wir haben eine ausgewogene Mischung aus neuen und erfahrenen Kandidatinnen und Kandidaten“, betont Spitzenkandidat Schleicher.

Es freue ihn, dass sich „Junge und Ältere aus verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereichen zur Wahl stellen“, führt der CDU-Chef weiter aus. Und die 14 Kandidatinnen und Kandidaten haben laut Schleicher eines gemeinsam, nämlich „dass sie sachliche Arbeit zum Wohle Gondelsheims leisten wollen“, so der Spitzenkandidat.