Über 160 Kinder zeigen beim Nikolausturnen in Bretten ihr Können

Der Turnverein Bretten hat beim Nikolausturnen am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm geboten. Kinder aus mehr als acht Sportabteilungen haben ihre sportliche Begeisterung bewiesen.

Schon als Kind nahm Paul Hickisch am Nikolausturnen des TV Bretten teil. In diesem Jahr lernt er die Veranstaltung zusammen mit Theresa Lafferton als Bundesfreiwilligendienstleistender kennen.

Über 160 springende, rennende und tanzende Kinder aus mehr als acht Sportabteilungen kamen am Sonntagnachmittag mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern ins Sportzentrum „Im Grüner“, um bei kleinen Aufführungen ihr sportliches Können zu präsentieren.

Kinder üben seit Monaten für das Nikolausturnen in Bretten

„Seit zwei Monaten üben wir mit den Kindern in der Kindersportschule (KISS) den Schneemann-Tanz, damit sie ihn möglichst gut selbst tanzen können“, sagte Hickisch, der sich im Vorfeld um die Plakatgestaltung und die weihnachtliche Dekoration für die Veranstaltung kümmerte.

Nach dem stimmungsvollen Einzug aller Teilnehmenden führten die Vorsitzende Armin Springer und Stefan Hammes das zahlreiche Publikum durch den Nachmittag. Den Auftakt machten Theresa Lafferton und Turnerin Nele Bareis mit ihren Flötenstücken „Ihr Kinderlein kommet“ und „We wish you a Merry Christmas“, die das Publikum in eine weihnachtliche Stimmung versetzten.

Saltos auf dem Trampolin sind für die Turnerinnen kein Problem

Die Gruppe „Queerbeets“, aber auch die Leichtathleten zeigten, wie vielfältig die Bewegungen in ihrem Training sind. Paula Schweinfurth, die seit einigen Monaten gemeinsam mit Sina Jegle Trainerin ist, mache es viel Spaß, den Kindern etwas beizubringen.

Verschiedene Elemente der Leichtathletik stellten sie vor, wobei Hürdenlauf, Sprint und Sprung fester Bestandteil vieler Trainingseinheiten seien. Anschließend faszinierte die Kindertanzgruppe das Publikum mit ihrer beeindruckenden Darbietung.

Auf dem Trampolin einen Grätschsprung und Saltos zu machen oder ein Rad zu drehen, ist für die Turnerinnen kein Problem. Gemeinschaft, Beweglichkeit und Rhythmus seien dabei entscheidend. Auch die Rhythmische Sportgymnastik bewies mit ihrem Showtanz zur Eiskönigin Elsa ihre Körperbeherrschung.

Jessica Dass und ihre Tochter Leni zeigten sich begeistert: „Es ist beeindruckend, dass die Kinder trotz ihres jungen Alters durch Trainingsfleiß solche Darbietungen auf die Bühne bringen“, so Dass.

Nach der Pause konnten das Kinderturnen, das Gerätturnen, die Rhythmische Sportgymnastik und die Kindertänzerinnen die mehr als 500 Zuschauenden noch einmal begeistern.

Nicht nur der Sport, sondern auch die Gemeinschaft wurde an diesem Nachmittag groß geschrieben, denn mit großem Engagement halfen Wolfgang und Walter Träger mit ihren Turnern aus jeder Abteilung beim Auf- und Abbau.

Im Anschluss an die Vorstellung des Eltern-Kind-Turnens tanzten alle Kinder gemeinsam den Weihnachtsmambo und sangen Weihnachtslieder. Die Vorfreude auf den Nikolaus und die erwarteten kleinen Geschenke, die er bringen würde, steigerte die Begeisterung zusätzlich. „Früher kam mir das Warten bis zur Bescherung sehr lang vor, aber in diesem Jahr haben wir versucht, es kurzweilig zu gestalten“, resümierte Paul Hickisch.