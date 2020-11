Offenbar gab es an der Östringer Realschule an diesem Montagmorgen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern, bei der ein Schüler mit einem Messer verletzt wurde.

Weil ein Siebtklässler einen Mitschüler mit einem Messer verletzt hat, läuft an der Östringer Thomas-Morus-Realschule derzeit noch ein Polizeieinsatz. Der tatverdächtige Schüler ist festgenommen, erklärt die Polizei. Der verletzte Schüler werde von Rettungskräften versorgt. Er sei schwer verletzt, hieß es am Mittag. Über den Hintergrund der Tat ist noch nichts bekannt. Sie hatte sich am Montag gegen 10.35 Uhr ereignet.

Mehrere Streifenwagen im Einsatz

Die Polizei sei mit mehreren Streifen vor Ort. Eine Gefahr für andere Schüler besteht nicht. Sie seien in ihren Klassenzimmern.