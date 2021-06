Ich denke zum Beispiel an das Thema Digitalisierung und an den Breitband-Ausbau. Das hat die letzten Jahre viel Raum eingenommen. Hier spreche ich in Teilen von einem Marktversagen der kommerziellen Anbieter. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir den Kommunen mit sehr guten Fördermöglichkeiten helfen, auch abgelegenere Bereiche mit Glasfaser zu versorgen. Mir ist es gelungen, nennenswerte Mittel in den Wahlkreis zu lenken. Das summiert sich auf über zehn Millionen Euro in den vergangenen zwei bis drei Jahren.