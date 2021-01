Der Karlsruher Verkehrsverbund hat einen Shuttle eingerichtet, der zu den Impfzentren pendelt. Die Abfahrten am Bahnhof Bruchsal zum Impfzentrum Heidelsheim erfolgen jeweils zur vollen und halben Stunde, die Rückfahrten zu den Minuten :10 und :40. Mittwochs und sonntags findet die erste Hinfahrt ab Bahnhof Bruchsal um 8 Uhr und die letzte Rückfahrt am Impfzentrum um 13.10 Uhr statt. Freitags geht es um 12 Uhr am Bahnhof Bruchsal los, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum startet um 17.10 Uhr. Vom Bahnhof Sulzfeld fahren die Busse jeweils zu den Minuten :28 und :48 ab, die Rückfahrten am Impfzentrum starten zu den Minuten :03 und :23. In Sulzfeld ist die erste Hinfahrt ab Bahnhof mittwochs und sonntags um 7.48 Uhr, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum ist um 13.03 Uhr. Freitags geht es um 11.48 Uhr am Bahnhof Sulzfeld los, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum startet um 17.03 Uhr.