Wer wird Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister in Baden-Baden? Acht Bewerbungen um den Chefsessel im Rathaus gibt es. Fünf Kandidaten stellen sich beim Wahlforum von BNN und BT vor. Was wollen Sie von ihnen wissen? Schicken Sie uns Ihre Fragen.

Spannende Tage in der Kommunalpolitik: Bis zum 13. März liefern sich gleich acht Bewerber ein Rennen um den Chefsessel im Rathaus. Kann Amtsinhaberin Margret Mergen die Bürger der Bäderstadt erneut von sich überzeugen oder muss sie einem ihrer Herausforderer Platz machen?

Unsere Redaktion stellt alle Kandidaten ausführlich vor. Neben den gedruckten Porträts können die Leserinnen und Leser auf unserer Homepage auch die Videos der Achter-Runde in den nächsten Tagen abrufen.

Vor dem Urnengang gibt es zudem am Freitag, 4. März, um 17 Uhr ein BNN-BT-Forum zur OB-Wahl, das live auf bnn.de übertragen wird. Dazu sammelt die Redaktion im Vorfeld schriftliche Fragen, die wir den Bewerbern vorlegen werden. Wenn Ihnen also ein Thema besonders am Herzen liegt, schreiben Sie uns bitte mit dem Stichwort „OB-Wahlforum“ eine Mail an redaktion.badenbaden@bnn.de oder per Post an Redaktion BNN, Wilhelmstraße 4, 76530 Baden-Baden. Einsendeschluss ist Dienstag, 1. März.

Fünf Baden-Badener OB-Kandidaten stellen sich am 4. März Ihren Fragen

Für das Wahlforum der beiden Tageszeitungen hat sich die Redaktion im Interesse der Zuschauer auf eine Begrenzung der Teilnehmerzahl verständigt.

Da es unmöglich ist, innerhalb von eineinhalb Stunden acht Kandidaten zu allen wichtigen Themen der Bäderstadt umfassend zu befragen, haben wir den Kreis auf jene fünf Bewerber beschränkt, die mit ausführlichen Wahlprogrammen und mit Vorschlägen zur Entwicklung der gesamten Stadt in den zurückliegenden Wochen aus eigenem Antrieb an die Öffentlichkeit gegangen sind.

Da geht es beispielsweise um die Entwicklung der städtischen Finanzen, um die Lösung der Verkehrsprobleme im Stadtzentrum, um die Art und Weise der Personalführung im Rathaus, die künftige Bürgerbeteiligung oder die Ausgestaltung der Zusammenarbeit der Verwaltung mit dem Gemeinderat und vieles mehr.

Diese OB-Kandidaten sind beim Forum von BNN und BT dabei

Über diese Themen möchten wir am 4. März von 17 bis 18.30 Uhr mit diesen fünf Kandidaten sprechen: Margret Mergen, Roland Kaiser, Rolf Pilarski, Dietmar Späth und Bettina Morlok. Sie werden unseren Moderatoren Sarah Reith und Michael Rudolphi, die sich beide schon seit vielen Jahren mit den Vorgängen in Baden-Baden und speziell mit der Kommunalpolitik in der Kur- und Bäderstadt beschäftigen, Rede und Antwort stehen.

Drei Tage nach dem BNN/BT-Forum folgt dann die öffentliche Kandidatenvorstellung am Montag, 7. März, um 19.30 Uhr im Bénazet-Saal des Kurhauses. Neben dem erwähnten Quintett kommen auch Peter Hank, Peter Görtzel und Stefan Bäuerle zu Wort und können ihre Vorstellung zur Zukunft Baden-Badens vortragen.

Spannend ist für die kommunalpolitischen Beobachter vor allem die Frage, ob beim ersten Wahlgang am 13. März einer der Bewerber über die 50-Prozent-Hürde springt und damit eine Entscheidung herbeiführt. Angesichts des großen Teilnehmerfeldes erwarten die meisten Experten jedoch einen zweiten Durchgang am 27. März.