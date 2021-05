Stadt Baden-Baden schaltet 1.400 zusätzliche Corona-Impftermine frei

Etwa 400 Impfmöglichkeiten mit dem Impfstoff der Firma Johnson&Johnson werden in Baden-Baden in einer Art „Einmalaktion“ angeboten. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die 60 Jahre und älter sind.

Bei diesem Impfstoff reicht eine Impfung aus, um einen guten Impfschutz aufzubauen. Zusätzlich weitere 1.000 Impfmöglichkeiten mit dem Impfstoff der Firma Biontech stehen allen Berechtigten der Impfkategorien 1 bis 3 zur Verfügung.