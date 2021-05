Ticketservice in den Kurhaus-Kolonnaden Baden-Baden eröffnet

Der Ticketservice der Baden-Baden Kur- & Tourismus GmbH (BBT) hat in den Kurhaus-Kolonnaden ein neues Zuhause gefunden. Der Service bietet Tickets für Events in Baden-Baden und ganz Deutschland an.

Schneller als geplant hat die Baden-Baden Kur- & Tourismus GmbH (BBT) den neuen Ticketservice in den Kurhaus-Kolonnaden eröffnet. „Eigentlich wollten wir erst im Laufe des Juni öffnen – doch nachdem nun kurzfristig die ersten Konzerte der Philharmonie und Veranstaltungen im Theater stattfinden können, haben wir uns mit großer Freude spontan dem kulturellen Angebot angepasst“, betont die BBT-Geschäftsführerin Nora Waggershauser.

Nun begrüßt das Team Kundinnen und Kunden in dem rund 20 Quadratmeter großen Raum in den denkmalgeschützten Kolonnaden. Noch ist in den Regalen mit den Veranstaltungsprospekten Platz, doch Waggershauser schaut optimistisch in die Zukunft: „Wir hoffen alle auf ein schnelles Wiederaufleben des kulturellen Angebots und einen Re-Start der Veranstaltungen.“

Der neue Ticketservice befindet sich unmittelbar an der Konzertmuschel und in direkter Nachbarschaft zur Tourist-Information der BBT. „Das ist ideal, da Gäste, die über die Tourist-Information auf Veranstaltungen aufmerksam werden, direkt nebenan die Kategorien prüfen und Plätze buchen können“, erklärt Katrin Quirin, Abteilungsleiterin Tourist-Information/Ticketservice bei der BBT.

Eintrittskarten für die Philharmonie, das Theater, das Festspielhaus sowie für alle Veranstaltungen der Baden-Baden Events GmbH sind dort ebenso erhältlich wie für das Angebot der verschiedenen Event-Locations der Region, wie etwa Rantastic, Klag-Bühne, Tollhaus oder Bühler Bürgerhaus. „Selbstverständlich pflegen wir auch Veranstaltungen von Vereinen und Institutionen, die in Baden-Baden stattfinden, in unser System ein, und verkaufen hierfür Eintrittskarten“, so Quirin.

Tickets für Events in ganz Deutschland erhältlich

Und da die Vorverkaufsstelle an die großen Reservierungssysteme wie Eventim und Reservix angeschlossen ist, sind in den Kolonnaden auch Eintrittskarten für bundesweite Veranstaltungen und große Konzerte erhältlich. „Karten können bei uns ausgedruckt oder als digitales Online-Ticket erworben werden“, erklärt Quirin. Damit wird in dem innerstädtischen Ticketservice das identische Angebot bereitgestellt, wie in der Tourist-Information in der Schwarzwaldstraße an der B500.

Zwei Arbeitsplätze befinden sich in dem komplett renovierten und neu eingerichteten Ladengeschäft in den Kolonnaden No. 23. Auf Kundenbildschirmen können die Besucher die Saalpläne für ihre Wunsch-Veranstaltung sehen und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Wahl treffen – und dabei noch den schönen Blick durch die Fensterfront auf die Kurhauswiese genießen. Auf einem großen, auch von Außen sichtbaren Display werden aktuelle Veranstaltungen in Baden-Baden beworben.

Rund 15 Jahre hat das Musikhaus Schlaile im Auftrag der Stadt den innerstädtischen Ticketservice betreut – zuletzt in der Fußgängerzone im Bäderviertel. Nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, diesen Service abgeben zu wollen, ist die BBT in die Verantwortung gegangen.

„Dass sich die Gelegenheit ergeben hat, das gerade frei gewordene Ladengeschäft in den Kolonnaden zu nutzen, ist ideal“, betont Quirin. Insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen die beiden bisherigen Standorte der Tourist-Information an der B500 und in den Kolonnaden. „Aufgrund des zusätzlichen Ladengeschäfts wollen wir unser Team erweitern“, so Quirin. Aktuell werden bis zu drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.