Zahl der Feuerwehreinsätze in Bühl ist weiter auf Rekordkurs

Neues Fahrzeug: Ein neuer Kommandowagen für die Feuerwehr war einer der Aufreger des Jahres. Der Gemeinderat hatte den ersten Vorschlag aus Kostengründen zurückgewiesen, um im zweiten Anlauf eine minimal teurere, aber schlechter ausgestattete Variante zu genehmigen. Der „nackte“ Wagen wird in diesen Tagen erwartet, einsatzfähig wird er laut Kommandant Dußmann aber wohl erst im Sommer sein. Der Ausbau muss noch erledigt werden. Ein halbes Jahr ist da gar nicht mal so viel: „Mitunter dauert es auch ein Jahr“. Es herrsche große Unsicherheit, weil die Lieferzeiten der Fahrgestelle nahezu unvorhersehbar seien. Das kann sich aber auch mal zum Guten werden: In Bühl kommt es neun Monate früher als erwartet.

Homepage: Aktuell entsteht unter www.feuerwehrbuehl.de eine neue Internet-Präsenz. Die Homepage hält Dußmann für die Außendarstellung der Feuerwehr für „extrem wichtig“. Sie diene der Mitgliederwerbung, der Information über die Arbeit der Wehr und Hinweisen zum richtigen Verhalten in verschiedenen Gefahrensituationen.