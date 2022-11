Mit 30 Buden: Bühler Adventsmarkt startet am Freitag

Einige Buden stehen schon: der Bühler Adventsmarkt wird aufgebaut. Im Schatten von Kirche und Rathaus entsteht wieder ein kleines Dorf. Allerdings fehlt in diesem Jahr ein Zelt.

Plötzlich klingelt das Mobiltelefon. „Andreas Bohnert ist bis zuletzt gefragt“, kommentiert Oberbürgermeister Hubert Schnurr diese Unterbrechung der Pressekonferenz, während sein Ordnungsamtsleiter rasch zum Handy greift.

Es ist der letzte Adventsmarkt, an dessen Vorbereitung Bohnert vor seinem nahenden Ruhestand beteiligt ist. Glücklicherweise wird der 46. Markt im Schatten von Rathaus und Pfarrkirche – im Gegensatz zum vergangenen Jahr – aller Voraussicht nach wieder völlig normal verlaufen.

Wenn der Budenzauber am Freitag um 17.30 Uhr offiziell eröffnet wird, wird die Corona-Pandemie das Programm vermutlich nicht stören.

Im Bühler Rathaus ist die Vorfreude nach den gewaltigen Einschränkungen 2021 in jedem Fall groß. „Dieses Mal werden wir wegen der Energiekrise nur die Beleuchtung ein wenig zurückfahren“, berichtet Schnurr. „Wir setzen stattdessen auf eine vorweihnachtliche Atmosphäre durch Glühweinduft.“

Großes Backzelt wird diesmal nicht in Bühl aufgestellt

„Nach drei Jahren Corona endlich wieder ein normaler Adventsmarkt“, stellt Bohnert fest. „Trotz der Pandemie halten sich unsere Absagen bei den Beschickern in Grenzen.“ 30 Buden werden es wieder sein, allerdings fehlt das große Backzelt. „Wegen Personalmangel und vielleicht auch wegen der zu hohen Kosten“, vermutet Bohnert.

„Dennoch wird der Adventsmarkt wieder ein Treffpunkt in der Mittagspause und vor allem am Abend sein.“ Susanne Schirmann-Drescher vom Kulturbüro der Stadt kündigt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an. „Es wird jede Menge auf der Bühne los sein“, verspricht sie.

Konzerte haben dabei eine besondere Tradition. „Die Freitagabende haben längst Kultstatus“, findet Bohnert. Am 25. November startet die Karlsruher Band „IvSoul“ mit Pop- und Rockmusik.

Innenstadtgemeinschaft füllt wieder Nikolausstiefel

Am 2. Dezember gibt es die längst legendäre „Rockige Weihnacht“ mit „Van Teichmann“, am 9. Dezember steht „Hubers Party Band“ auf der Bühne, am 16. Dezember treten „Rebecca & Tom“ unplugged zum Ende der Konzertreihe auf.

Zum Adventsmarkt gehört nach Mitteilung der Stadt ein tägliches Bühnenprogramm mit regionalen Künstlern. Auch Kindergärten und Schulen machen mit.

Die Innenstadtgemeinschaft „Bühl in Aktion“ (Bina) füllt in diesem Jahr wieder die aus einem Bastelbogen gestalteten Nikolausstiefel der Kinder und spendet außerdem die Dambedeis, wenn der Nikolaus am 6. Dezember um 17 Uhr auf den Adventsmarkt kommt.

Auch die Wunschbaum-Aktion für Kinder von Kunden der Bühler Tafel findet wieder statt. Sie dürfen einen Wunschzettel an den Wunschbaum hängen, der dann von Bühlern erfüllt werden kann. Ukrainische Flüchtlinge, die schon beim Zwetschgenfest-Umzug dabei waren, gestalten am 26. November ab 17 Uhr mit Tänzen und Liedern aus der Ukraine das Bühnenprogramm auf den Adventsmarkt.