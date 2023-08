Sotheby’s verkauft Schloss Eberstein in Gernsbach für 19,5 Millionen Euro

Das Haus Baden musste Schloss Eberstein Mitte der 90er verkaufen. Der Investor Gerd Overlack erwarb die Immobilie in Gernsbach. Jetzt wird sie erneut verkauft. Was wird aus dem Sternerestaurant?

Luxusimmobilie sucht neuen Besitzer: Schloss Eberstein in Gernsbach steht wieder zum Verkauf. Die Immobilienabteilung des britisch-amerikanischen Auktionshauses Sotheby’s sucht derzeit weltweit nach einem Käufer.

Zu dem Anwesen gehört das Schloss, in dem sich das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete „Werner’s Restaurant“ von Bernd Werner befindet.

Für die Gastronomie mit kleinem Hotelbetrieb gibt es vorerst Entwarnung: „Der verpachtete Bereich soll in Form der derzeitigen Nutzung fortbestehen“, heißt es in der Mitteilung von Sotheby’s International Realty.

Entwarnung für „Werner’s Restaurant“: Neuer Besitzer kann private Bereiche nutzen

Die gesamte Wohn- und Nutzfläche von Schloss Eberstein umfasst nach Angaben des Maklers rund 3.500 Quadratmeter. Der dazugehörige Weinberg hat eine Fläche von circa 80.000 Quadratmeter. Der Kaufpreis für die gesamte Anlage beträgt 19,5 Millionen Euro.

Derzeit wird das obere Schloss mit Bibliothek, Ritter- und Ebersteinsaal, Weinbrennerbau, ehemaligem Weinkeller und vielen weiteren Räumlichkeiten vom Eigentümer genutzt.

Verpachtet sind das Hotel mit Saal, die Torburg, das dreigeschossige Restaurantgebäude, Außenflächen und der Weinberg. Die weitere Nutzung des privaten Bereichs obliegt dem zukünftigen Käufer, schreibt Sotheby.

2000 kaufte Gerd Overlack Schloss Eberstein vom Haus Baden

Schloss Eberstein war seit dem Jahr 2000 im Besitz von Gerd Overlack. Der ehemalige Kölner Industrieversicherungsmakler entstammt einer alteingesessenen Gernsbacher Papiermacherfamilie.

Für das Murgtal galt der Einstieg von Overlack als Glücksfall. Seit 2005 fungieren Sternekoch Bernd Werner und seine Ehefrau Roswitha als Pächter und Geschäftsführer auf Schloss Eberstein.

Unternehmer Overlack hatte das Schloss von den Markgrafen gekauft. Wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten die markgräfliche Familie Mitte der 90er Jahre zum Verkauf des Alten Schlosses Baden-Baden und von Schloss Eberstein gezwungen.

Der Ausverkauf des Inventars im Neuen Schloss hatte im Oktober 1995 international für Schlagzeilen gesorgt. Auch das Neue Schloss in Baden-Baden wurde verkauft. Es befindet sich seitdem im Besitz der Investorin Fawzia Al-Hassawi aus Kuwait.

Gernsbacher Schloss stammt aus dem 13. Jahrhundert

„Das Schloss Eberstein ist eines der schönsten im neogotischen Stil erbauten Anwesen in Deutschland“, wird Kevin Merz von Sotheby’s International Realty in Baden-Württemberg in der Mitteilung zitiert.

Erstmals urkundlich erwähnt wird das Schloss als Novum Castrum Eberstein im Jahr 1272, als Bauherr gilt Otto I von Eberstein (1207 bis 1279).

Die Anlage gehörte den Grafen von Eberstein: Generationen von mittelbadischen Schülern müssen die Sage von Wolf von Eberstein auswendig lernen, der sich durch einen tollkühnen Sprung mit dem Pferd in die Murg vor den württembergischen Feinden rettete.

1660 geht Schloss an das Haus Baden

In späteren Jahrhunderten wurde die Burg mehrfach erweitert. Nach dem Aussterben der Ebersteiner 1660 fiel sie an das Haus Baden. Ab 1802 ließ Friedrich Weinbrenner die Burg zum Schloss ausbauen.

Ich habe dort viele schöne Stunden verbracht. Bernhard von Baden

Markgraf

Die Familie von Baden hielt sich zuletzt hauptsächlich während der Internationalen Rennwoche in Iffezheim auf Schloss Eberstein auf – Bernhard von Baden war bis 2011 Präsident des Internationalen Clubs.

Er erinnert sich gerne: „Ich habe dort viele schöne Stunden verbracht.“

Drei Weingüter gibt es heute

Die ältesten noch erhaltenen Teile stammen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, ebenso alt ist die Geschichte des Weinbaus im Murgtal.

Drei Weingüter gibt es hier heute, die – geografisch nicht ganz korrekt – dem Weinanbaugebiet Ortenau zugeschlagen werden und Teil der über 500 Kilometer langen badischen Weinstraße sind.