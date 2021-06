Weisenbacher Radfahrerbrücke an der „Tour de Murg“ verzögert sich

Der Brückenschlag in Weisbach über die Murg nähert sich und dürfte ein Blickfang werden. Hoher Wasserstand und Granit verzögern die Arbeiten. Die neue Radfahrerbrücke ist das letzte Bindeglied in der „Tour de Murg“.

Wer im Murgtal bauen will, der beißt zuweilen buchstäblich auf Granit. So auch beim Bau der Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Murg in Weisenbach – ein wichtiges Projekt im Verlauf der „Tour de Murg“. Trotz aller Hindernisse, wie harter Fels und immer wieder hohe Wasserstände in der Murg, biegt das Projekt jetzt aber ganz allmählich aber mit zeitlicher Verspätung auf die Zielgerade ein.

„Im Anschluss an die Gründungsarbeiten werden zurzeit Betonagearbeiten für die Widerlager, Pylonenfußpunkte, Abspannblöcke und eine Stützwand ausgeführt“, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe als Bauherin des Projektes mit.

Auf der Gernsbacher Seite seien diese Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. Als nächstes stehe hier der Bau der Lagersockel an. Zum Schutz der konstruktiven Bauteile vor einer Unterspülung durch die Murg, erfolge auch eine so genannte Kolksicherung.

Der künftige Standort der Brücke lässt sich indessen bereits erahnen. Die im Gegensatz zu den Holzbrücken in Forbach und Gaggenau-Hörden wird die Weisenbacher Querung ein modernes Outfit bekommen. Derzeit werden die Werkstattzeichnungen für den Stahlbau erstellt und anschließend der Überbau und die Pylonen produziert, teilte die Straßenbauverwaltung des Regierungspräsidiums mit.

Wasserstand und Granit haben die Bauarbeiten behindert

Aktuell stehen auf der Weisenbacher Seite die gleichen Betonagearbeiten an, wie sie bereits auf der Hilpertsauer Seite erfolgt sind. Der Kran steht bereits. Allerdings: Die vielen Regenfälle haben den Pegel der Murg ansteigen lassen und die Arbeiten immer wieder behindert.

Mit der Rückkehr der Sonne in dieser Woche kann es jetzt aber losgehen. Bereits fertig sind auf der Weisenbacher Seite im Bereich der Straße „In den Höfen“ die Anbindung des Radwegs und die Anwohnerparkplätze.

Gleichwohl: Der Murgtäler Granit sorgte für Verzögerungen: „Die extreme Härte des Felsgesteins im Untergrund hat zu Verzögerungen bei den Bohrarbeiten geführt. Zusätzlich sind durch ein größeres Hochwasserereignis zu Beginn des Jahres, sowie kleinere Hochwasserwellen in den vergangenen Wochen, weitere Verzögerungen entstanden“, stellt die Straßenbauverwaltung in Karlsruhe fest. Inwieweit dieser Verzug durch eine Umstellung des Bauablaufs noch aufgeholt werden könne, werde im Moment geprüft.

Kosten für Weisenbacher Radbrücke werden sich voraussichtlich erhöhen

Wie hoch die Baukosten am Ende werden, steht laut Regierungspräsidium derzeit ebenfalls noch nicht exakt fest. Es werde wohl „eine geringe Kostenerhöhung geben, deren Höhe im Moment aber nicht angegeben werden kann.“

Zum Mehraufwand durch die extreme Härte des Felsgesteins und die zusätzlichen Aufwendungen durch die Hochwasserereignisse kommt noch ein weiteres Problem: Die statischen Berechnungen für den S-förmigen Grundriss des Bauwerks hätten gezeigt, dass sich die benötigte Stahlmenge gegenüber den Annahmen des Vorentwurfs erhöht haben. Bisher waren 6,3 Millionen Euro für das Vorhaben vorgesehen.

Alles in allem: Radler auf der Tour de Murg werden erst zum Jahresende hin das Vergnügen haben, gefahrlos die Etappe zwischen Weisenbach und Hilpertsau zu bewältigen. Das Einheben der Stahlbrücke ist nach aktuellem Stand jetzt erst im Herbst 2021 geplant. Der genaue Zeitpunkt steht laut Regierungspräsidium noch nicht fest.

Einsetzung der Murg-Brücke dürfte Blickfang werden

Vermutlich ein spektakulärer Moment. Das gesamte Bauteil soll auf einem so genannten Tausendfüßler über die zuvor errichtete Baustraße ins Flussbett transportiert und mit einem in der Murg stehenden Kran an seinen künftigen Standort gehoben werden.

Aber auch danach ist die Brücke noch nicht fertig. Das Regierungspräsidium: „Nach dem Einhub des Überbaus müssen noch nachgelagerte Arbeiten, wie beispielsweise das Aufbringen eines Betonfahrbahnbelages auf der Brücke und der Rückbau der Kranfundamente und der Baustraße in der Murg erfolgen.“ Gesamtfertigstellung zum jetzigen Zeitpunkt: Ende des Jahres.