Täterin erbeutete knapp 100.000 Euro.

50 Jahre alter Mann aus der Ortenau fällt „love scamming“ Betrug zum Opfer

Am Mittwoch hat ein 50 Jahre alter Mann einen „love scamming“ Betrug bei der Polizei angezeigt. Bei dieser Art des Betruges nehmen Täter Online Kontakt zu ihren Opfern auf und versuchen so an Geld zu kommen. In der Ortenau mit Erfolg, der 50-Jährige überwies der Unbekannten 100.000 Euro. Laut Angaben der Polizei sind die Chancen zur Aufklärung dieser Fälle eher gering.