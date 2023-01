Europa-Park knackt erstmals die Sechs-Millionen-Besucher-Marke

Der Europa-Park hat in der Saison 2022 erstmals in seiner fast 50-jährigen Geschichte die Schwelle von sechs Millionen Besuchern übersprungen. Das gab der Park in einer Mitteilung bekannt.

Beste Saison in der Geschichte

„Wir sehen diesen Rekord als riesigen Vertrauensbeweis unserer Besucherinnen und Besucher. Und das in einem schwierigen Jahr, das uns allen durch Krieg, Lieferprobleme, Inflation und die Energiekrise schwer zu schaffen macht“, sagt Europa-Park-Chef Roland Mack in einer Mitteilung des Freizeitparks.

Die rund 5.800 Hotelbetten im Hotel-Resort seien 2022 ebenfalls häufig ausgebucht gewesen und im November wurde das international beachtete neue Restaurant der Zukunft „Eatrenalin“ eröffnet. Insgesamt habe der Park innerhalb von drei Jahren mehr als 80 Millionen Euro investiert, so Mack.

Für das Jahr 2023 werde mit einer erheblichen Steigerung der Energiekosten gerechnet. Deshalb, so Mack, investiere der Park mit dem Automobillogistiker Mosolf in eine mehr als 20 Hektar große Photovoltaikanlage in Kippenheim bei Lahr. Die Anlage produziere nach Fertigstellung etwa 25 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien. Das gesamte Investitionsvolumen des Projektes liege bei rund 30 Millionen Euro.

Die Anlage soll 2024 in Betrieb gehen. Der Europa-Park könne sich dann weitgehend unabhängig von anderen Energiequellen autark mit erneuerbarem Strom versorgen. Auch die Anbindung an das internationale Bahnnetz sei für den Europa-Park ein wichtiger Schritt gewesen.

Mitarbeitersuche weiterhin großes Thema

Zu den großen Themen des Freizeitparks zähle weiterhin die Mitarbeitersuche. „Das ist eine große Herausforderung für uns“, sagt Mack. Im Park würden bereits rund 300 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten. Außerdem habe der Park mehrere hundert Mitarbeiter aus Kasachstan und Usbekistan angeworben.

Dazu habe der Park bereits 1.200 Mitarbeiterwohnungen gebaut, Hotels gemietet und hochwertige Containerdörfer aufgebaut. Außerdem werde dieses Jahr ein eigener Betriebskindergarten eröffnet und weitere 500 Wohnungen sollen noch dazukommen.

Insgesamt beschäftigt der Europa-Park mehr als 4.500 Mitarbeiter, rund 8.000 indirekte Arbeitsplätze hängen an Deutschlands größtem Freizeitpark.

Auch 2023 investiert Roland Mack weiter in seinen Park. Es entstehen unter anderem ein neuer Rutschenturm in der Wasserwelt Rulantica und die Arbeiten an der neuen Achterbahn im neuen Themenbereich Kroatien haben begonnen.