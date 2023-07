Durmersheimer Verein organisiert Benefizkonzert für Kinder in Indien

Die Förderung von Halbwaisen und Waisen in Indien – dies ist das Ziel des Vereins Indischer Regenbogen. Erzogen werden die Kinder von den Fatima-Sisters, mit denen der Durmersheimer Verein eng zusammenarbeitet. Seit 13 Jahren kümmert sich der Indische Regenbogen dabei vor allem um benachteiligte und ungeschützte Mädchen. Nun gibt es am Donnerstag, 20. Juli, 19 Uhr, in der Klosterkirche Bad Herrenalb wieder ein Benefizkonzert. Der Erlös fließt zu 100 Prozent an die Foster Homes, die vom Indischen Regenbogen betreut werden und in denen die ärmsten Kinder untergebracht sind.

Erlös für Foster Homes

98 Mädchen – meist Waisenkinder – erhalten von diesem Erlös eine Schulausbildung und ein sicheres Zuhause, wie Alexandra Nowack, Vorsitzende des Vereins, betont. Sie verweist darauf, dass Corona, Klimawandel und auch der Ukrainekrieg die Arbeit in Indien weiter erschwert hätten.

„Die Kinder leisten die Arbeit, damit ihre Familien überleben können“, sagt Nowack. In den Gebieten, in die der Erlös des Benefizkonzertes fließen soll, verdiene ein Taglohnarbeiter lediglich etwa einen Euro pro Tag, die Kinder erhielten Cent-Beträge. Wenn Kinder arbeiten, könnten sie auch nicht zur Schule gehen und „je weniger Bildung, je schlechter die Zukunft“, sagt Nowack.

Aufholklassen werden aufgebaut

Aus diesem Grund habe der Verein in ländlichen Gegenden sogenannte Support Classes, also Aufholklassen aufgebaut. „Wir haben schon ältere Kinder auf den Schulbesuch vorbereitet, sie haben Lesen und Schreiben gelernt. Dann haben wir den Mädchen das Schneidern beigebracht. Und als sie das alles beherrschten, haben wir ihnen eine Nähmaschine gekauft, damit sie sich selbstständig machen und selbst versorgen konnten.“

Der Verein bezahle also die Lehrer, Lehrmaterial und die Nähmaschinen. Dies sei aber nur durch die Spenden möglich, die der Verein erhalte – wie etwa bei dem kommenden Benefizkonzert in Bad Herrenalb.

Laut Angaben von Nowack seien nun weitere Kinder in den Foster Homes aufgenommen worden, um diesen Mädchen ein sicheres Zuhause und eine Schulausbildung gewähren zu können. Zwei Schwestern hätten dafür fünf Häuser aufgebaut und um den Indischen Regenbogen um Hilfe gebeten.

Teilweise liege die Analphabetisierungsrate noch immer bei 76 Prozent, wobei viele Kinder etwa im Bergbau arbeiteten, um Asbest, Dolomit und Quarz zu schürfen.

Bei dem Konzert in der Klosterkirche werden romantische Operetten und Musicalmelodien gesungen, dargeboten von dem Inder Frazan Adil Kotwal (Bariton) und der Sopranistin Emanuelle Chimento sowie dem Pianisten Yu Tashiro. Unterstützt werde das Konzert, so Nowack, auch von dem Indischen Honorarkonsul.

India Summer Days in Karlsruhe

Vom 21. bis 23. Juli laufen im Übrigen die India Summer Days auch wieder parallel zum großen Karlsruher Familienfestival Das Fest auf dem Gelände des Aktiv-Spielplatzes in der Günther-Klotz-Anlage. Nach Angaben der Organisatoren wartet dort auf die Besucher ein dreitägiges Bühnenprogramm zum Mitmachen mit Tanz, Show und Livemusik, authentischer Kultur und indischer Küche.