Rund fünf Monate hatte der neue Pächter der Pferderennbahn in Iffezheim Zeit, um seine „Große Woche“ vorzubereiten. Bis zuletzt war angesichts der Corona-Lage nicht sicher, ob sie stattfinden kann. An diesem Sonntag fiel nun der Startschuss.

Die Zeit der Geisterrennen ist sehr offensichtlich wirklich vorbei: Dass es auf der Iffezheimer Pferderennbahn voll werden würde, das ist schon am ersten Termin an diesem Sonntag schon kurz vor Öffnung der Tore deutlich.

Die Freude darüber, dass man hier wieder mehr Menschen sieht als im vergangenen Jahr, ist Beteiligten wie Besuchern anzumerken. „Heute beginnt eine neue Ära“, verkündet so auch Moderator Alexander Franke, als er im Führring die Besucher vor dem ersten Start unter dem neuen Betreiber Baden Galopp begrüßt.

Die Gäste stehen hier mit Schirm und Regenmantel statt Kleidchen und Hut und füllen eifrig Wettscheine aus – fast so, als hätte es die Corona-Pause nie gegeben.

Dass die Pandemie die Veranstaltung aber doch ein bisschen anders macht, merkt man vor allem am Einlass: Hier müssen die Ordner nicht nur Eintrittskarten kontrollieren, sondern auch die drei „G“ (Geimpft, Genesen oder Getestet) und, ob alle Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen haben.

Mancher vor dem Eingang ist da kurz verwirrt: Wo muss ich hin? Was für ein Formular haben die Leute vor mir und brauche ich das auch? „Die meisten Besucher sind gut vorbereitet, es läuft gut“, meint am Ende der Schlange eine Mitarbeiterin.

Ich komme seit 40 Jahren hier her und bin froh, dass man das gerade überhaupt kann. Besucherin aus Karlsruhe

„Das ging alles sehr schnell mit den Kontrollen“, sagt eine Besucherin aus Karlsruhe, die eben auf die Bahn gekommen ist und schon ihren ersten Wett-Tipp am Schalter abgegeben hat. „Ich komme seit 40 Jahren hier her und bin froh, dass man das gerade überhaupt kann“, sagt sie. Dass auch hier die üblichen Nachweise verlangt werden, stört sie nicht: „Ich zumindest bin eh geimpft.“

Impfangebot vor Ort inklusive Wettgutschein

Wer das bisher nicht war und nachholen will, bekommt beim „Impfen im Galopp“ auf dem Bahngelände auch noch einen Wettgutschein dazu. Die Resonanz auf diese Aktion ist bis Sonntagnachmittag allerdings eher bescheiden, die Zahl der Menschen, die sich auf der Rennbahn impfen lassen, sehr überschaubar. Die wenigen Interessierten seien auch weniger wegen der Gutscheine gekommen, sagt Allgemeinmediziner Peter Ruf aus Kappelrodeck.

Auch wenn er also mehr wartet als Spritzen zu setzen, ist Ruf zufrieden: „Ich war noch nie hier, das ist auch mal eine spannende Erfahrung.“ Ob es das Angebot auch an den weiteren Renntagen geben wird, ist am Nachmittag noch offen.

Deutlich mehr los ist dagegen immer wieder beim Führring und auf dem Sattelplatz – zwischendurch wird es sogar fast ein bisschen eng, auch wenn sich nicht die Massen über das Gelände schieben wie bei früheren Rennwochen.

Dass das Rahmenprogramm nicht so üppig ausfällt wie früher, das scheint unterdessen kaum zu stören. „Es macht großen Spaß, hier zu sein, die Stimmung ist sehr gut“, sagt zum Beispiel Besucherin Monika Wimmer aus Achern, deren Enkel gerade dem Maskottchen „Pferdinand“ einen Handschlag gibt. „Wir sind nach Jahren endlich mal wieder hergekommen.“

Die Regenjacke parat, lassen die beiden sich nicht die gute Laune vom Nieselregen verderben. Der hat zuvor auf dem Parkplatz noch manchen dazu gebracht, im Storchengang über den aufgeweichten Boden zu staksen.

Peter Gaul ist zufrieden mit dem Auftakt in Iffezheim

Auf dem Geläuf sieht es für die Pferde ähnlich matschig aus. „Unser Grün-Team wird das wohl in einer Nachtschicht wieder richten müssen, vielleicht auch in zwei. Das ist aber auch der einzige winzige Wermutstropfen heute“, sagt Peter Gaul, Mehrheitseigner von Baden Galopp, der nach dem ersten Renntag ein positives Fazit zieht.

Rund 5.000 Besucher schätzt er insgesamt für den Sonntag. Theoretisch dürften es bis zu 10.000 Personen sein. „Es gab nur ein bisschen Kritik für die Tageskasse, weil man da anstehen musste. Darauf hatten wir aber vorher schon hingewiesen“, so Gaul, der ansonsten mit dem Auftakt zufrieden ist. „Wir hätten noch wochenlang weiter vorbereiten können“, meint er und verrät, dass drüben bei der „Beach Bar“ auch der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Buchner noch selbst Sand geschippt hat.

Zur aufwendigen Vorarbeit kam die lange ungewisse Corona-Situation hinzu. „Deshalb konnten wir auch mit der Werbung vorab nicht so richtig Gas geben“, sagt Gaul.

Heute beginnt eine neue Ära. Alexander Franke, Rennbahn-Moderator

„Jetzt zum Glück alles so gekommen, wie wir das noch im April geglaubt haben.“ Noch mit der alten Corona-Verordnung hätte das Meeting wie berichtet abgesagt werden müssen. Jetzt ist er froh: „Auch die Unterstützung aus der Region ist sensationell, der Zuspruch der Sponsoren ist groß. Wir bekommen viel Rückenwind.“