Kandidaten-Videos und Sonder-Newsletter zur OB-Wahl in Rastatt

Unsere Redaktion in Rastatt berichtet ausführlich über die Oberbürgermeisterwahl am 24. September. Zum Nachrichtenangebot gehören nicht nur Artikel, sondern auch Videos der Kandidaten. Außerdem gibt es einen Newsletter.

Die Oberbürgermeisterwahl in Rastatt am Sonntag, 24. September, verspricht spannend zu werden. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Hans Jürgen Pütsch (CDU). Unsere Redaktion stellt sie, ihren Wahlkampf und ihre Pläne nicht nur in zahlreichen Artikeln, sondern auch in fünf kurzen Videos vor. Im Angebot haben wir außerdem einen Sondernewsletter zur Wahl, der die Leser immer auf dem Laufenden hält.

Warum wollen Sie sich das Amt des Oberbürgermeisters antun? Was sind Ihre größte Stärke und Schwäche? Und welche drei Leuchtturmprojekte würden Sie als OB angehen? Diese und zwei weitere Fragen beantworten Brigitta Lenhard (CDU), Thomas Hentschel (Grüne), Monika Müller (SPD), Volker Kek (AfD) und Michael Gaska (parteilos) in den Videos.

Video-Dreh im Vorfeld des BNN-Wahlforums in Rastatt

Sie sind auf dem Youtube-Kanal der Badischen Neuesten Nachrichten zu finden. Auf bnn.de sind sie außerdem in die bereits erschienenen Porträt-Artikel der Kandidaten eingebunden. Die Texte stellen die Bewerber ausführlich vor.

Der Video-Dreh fand im Vorfeld des Kandidatenforums unserer Redaktion am 6. September im Außenbereich der Badner Halle statt. Die Kandidaten wussten vorher nicht, welche Fragen sie gestellt bekommen und mussten spontan antworten.

Zum multimedialen Angebot der Wahlberichterstattung gehört auch ein Newsletter. Er erreicht die Leser mehrmals pro Woche. Die Abonnenten finden darin Links zu den aktuellen Artikel zur Wahl. Darüber hinaus geben Mitglieder der Lokalredaktion Rastatt auch einen Einblick in ihre Arbeit.

Redaktionsleiter Holger Siebnich nutzte die Plattform bereits, um zu erklären, warum es seitens der Redaktion keine Wahlempfehlung geben wird. Und er gab den Lesern einen kurzen Einblick, wie umfangreich die Vorbereitungen für das Wahlforum am 6. September waren.

Abonnieren kann man den Newsletter gerne auch zusätzlich zum aktuellen Newsletter der Redaktion für Mittelbaden und die Ortenau.