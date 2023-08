Mats Tilebein gewinnt Bürgermeisterwahl in Rastatt

Der Nachfolger von Arne Pfirrmann (FW) als Bürgermeister von Rastatt steht fest. Bei der Wahl im Gemeinderat setzte sich am Dienstagabend Mats Tilebein (parteilos) durch.

Mats Tilebein (parteilos) ist neuer Bürgermeister der Stadt Rastatt. Er gewann die Wahl am Dienstagabend im Gemeinderat. Er tritt die Nachfolge von Arne Pfirrmann (FW) als Beigeordneter von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) an. Pfirrmann hatte Mitte Januar angekündigt, Ende Oktober in den Ruhestand zu gehen.

Tilebein setzte sich gegen Klaus Weber (SPD) und Achim Schick (SPD) durch. Tilebein ist aktuell noch Leiter des Fachgebiets Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung Baden-Baden. Zuvor war der 37-Jährige Rechts und Ordnungsamtsleiter in Lahr.

Die drei Bewerber stellten sich im Gemeinderat vor. Alle hielten die vorgegebene Redezeit von 15 Minuten ein. Fragen aus dem Gremium gab es im Anschluss nur wenige.

Um 18.45 Uhr begann im Anschluss an die Vorstellung der erste Wahlgang. Die Mitglieder des Gemeinderats gingen dafür einzeln in eine Wahlkabine im Ratsaal. Nach einer Viertelstunde waren alle Stimmen im Kasten.

Der erste Wahlgang brachte noch keine Entscheidung. Auf Weber und Tilebein entfielen je 19 Stimmen. Schick, der als amtierender Fachbereichsleiter im Rathaus Rastatt als Lokalmatador angetreten war, musste mit acht Stimmen die Segel streichen. Für Weber und Tilebein ging es in die Stichwahl.

Um 19.27 Uhr verkündete OB Pütsch die Entscheidung. Tilebein erhielt in der Stichwahl 25 Stimmen, Weber 21.

Um die Nachfolge von Pfirrmann hatten sich ursprünglich sechs Männer beworben. Noch bevor die Verwaltung deren Namen im Gemeinderat öffentlich machte, zog sich ein Kandidat zurück. Aus dem verbliebenen Bewerberfeld verzichteten mit Harald Reinhard und Harald Talpei schließlich zwei weitere Interessenten.