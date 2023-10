Tiefgründige Recherche ist die Grundlage für guten Journalismus

In eigener Sache

Ich bin ein Kind der Zeitung. Schon als Schüler habe ich jeden Tag die Zeitung gelesen, ja regelrecht verschlungen. Ich war fasziniert von den unterschiedlichsten Themen und der Fähigkeit der Redakteure, aus einer Vielzahl von Informationen spannende Texte zu schreiben. Deswegen war schon vor über 30 Jahren klar, was ich einmal werden wollte: Journalist.

Das, was ich in der Anfangszeit als freier Mitarbeiter von meinen erfahrenen Kollegen als Erstes gelernt habe, war, dass es neben dem Verfassen von Beiträgen eine Aufgabe gibt, die zu den Grundfähigkeiten eines Journalisten gehört: das Recherchieren.

Eigenständige Informationen beschaffen

Doch was bedeutet Recherchieren im Journalismus im Allgemeinen und für die Redakteurinnen und Redakteure der BNN im Alltag eigentlich genau? Der entscheidende Punkt ist, eigenständige Informationen zu beschaffen. Eben nicht nur das zu schreiben, was zum Beispiel in Pressemitteilungen oder Pressekonferenzen von offiziellen Interessenvertretern kundgetan wird. Wir sammeln grundsätzlich möglichst vielfältige Informationen.

Denn nur, wenn ein Thema aus verschiedenen Perspektiven behandelt wird, ist eine entsprechend ausgewogene Berichterstattung möglich. Der entscheidende Punkt ist neben Recherchen in Archiven oder auch im Internet in erster Linie persönliche Gespräche – mit Betroffenen, mit Experten, mit Augenzeugen, mit Pressesprechern. Dabei gelten die goldenen Regeln: keine Ein-Quellen-Geschichte und immer die Gegenseite zu Wort kommen lassen.

Unabhängige Berichterstattung

Eine fundierte Recherche ist die Grundlage unserer Arbeit und macht den wohl wichtigsten Aspekt der Badischen Neuesten Nachrichten aus – die unabhängige und kritische Berichterstattung. Das haben die BNN auch in ihrem Kodex, dem redaktionsinternen Grundgesetz, auch so verankert: Quellen werden im Text klar benannt, sodass die Leser wissen, woher die Zitate und Informationen stammen. Dabei wahren wir das Berufsgeheimnis, machen von unserem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und geben Informanten nicht preis.

Plausibilität prüfen

Die vereinbarte Vertraulichkeit wird von den BNN garantiert. Und natürlich schreiben wir nicht alles: Unsere Redaktion muss genau darauf achten, wie bedeutsam eine Quelle ist und wie plausibel die Informationen sind, die von dieser Quelle stammen.