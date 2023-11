Seit 1946 stehen die Badischen Neuesten Nachrichten für Qualitätsjournalismus aus der Region für die Region. Doch nicht nur die zahlreichen Redakteurinnen und Redakteure haben die vergangenen 77 Jahren zum guten Ruf des Verlages beigetragen, sondern alle Bereiche der BNN. Denn bis die Informationen aus der Feder der Journalisten die Kunden in Form der Zeitung erreichen, ist es ein langer Weg. Neben den vielen Zustellern sind es unter anderem die Planer, Mediengestalter und Drucker, ohne die ein Exemplar der Badischen Neuesten Nachrichten gar nicht im Briefkasten der Abonnenten landen würde.

Perfektes Produkt

Um den Kunden jeden Tag ein möglichst perfektes Produkt abzuliefern, mussten unter anderem die BNN-Drucker in den vergangenen Jahrzehnten ihre Fähig- und Fertigkeiten immer weiterentwickeln. So war gerade die Entwicklung im Zeitungsdruckbereich in diesem Zeitraum gewaltig: vom Bleisatz und Hochdruck, über den Flexodruck bis zum Offsetdruck in den 80er-Jahren, der heute noch zur Herstellung der Badischen Neuesten Nachrichten jeden Tag angewandt wird und in dem unsere Drucker echte Experten sind.

Jahrzehntelange Expertise

Genau diese jahrzehntelange Expertise im Druck, aber auch in den Bereichen Gestaltung, Planung und Versandlogistik stellen die BNN seit Kurzem nicht nur den Zeitungslesern zur Verfügung, sondern allen privaten und gewerblichen Kunden zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Link133, einem Tochterunternehmen der Badischen Neuesten Nachrichten Badendruck, haben dafür ihr Wissen und das Leistungsportfolio um den Digitaldruck erweitert. Durch diesen Schritt kann die Link133 ihre Kunden zum Beispiel in den Bereichen Werbetechnik und Geschäftsausstattung betreuen: Von der Logoentwicklung, über Geschäftsdrucksachen, Anzeigen in Print und Online, Firmenschilder, Beschriftungen im kommerziellen und industriellen Umfeld, Messeausrüstung und Merchandising, Interior- und Objekt-Folierungen bis zum individuellen Branding der Fahrzeugflotte – alles möglich, alles aus einer Hand.

Rasant ändernde

Die Link133 ist ein Beispiel, wie sich die BNN den rasant ändernden Marktgegebenheiten anpasst und durch das sich ändernde Mediennutzungsverhalten wandelt - von einem reinen Tageszeitungsverlag hin zu einem breit aufgestellten, modernen Unternehmen. Und das alles dem Ziel untergeordnet, das schon 1946 Gründungsverleger Wilhelm Baur am Herzen lag und das auch für den jetzigen Verleger Klaus Michael Baur oberste Priorität hat: der Qualitätsjournalismus für die Region aus der Region.