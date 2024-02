Warum Agenturen wie dpa, AFP und sid für die BNN so wichtig sind

Journalismus ist ein Tagesgeschäft. Im Regelfall erscheinen an sechs von sieben Wochentagen die Badischen Neuesten Nachrichten, das Online-Angebot ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verfügbar. Das sind in der gedruckten Zeitung etwa 100 Artikel jeden Tag, im Internet unter bnn.de werden sogar mehrere Zehntausend im Jahr veröffentlicht.

Doch wo kommen diese Beiträge eigentlich alle her? Und wer schreibt diese Artikel?

Die BNN bieten verlässliche Informationen für die Leser

Als Chefredaktion liegt es in unserer Verantwortung, unseren Leserinnen und Lesern eine umfassende, aktuelle und vielfältige Berichterstattung zu bieten.

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit den neuesten verlässlichen Informationen zu den aktuellen Ereignissen vor allem aus Mittelbaden und Baden-Württemberg, aber auch aus Deutschland und auf der ganzen Welt versorgt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, können wir auf viele verschiedene Quellen zurückgreifen.

Agenturen ergänzen Nachrichtenangebot der BNN

Unser Netz aus knapp 140 Redakteurinnen und Redakteuren sowie den Hunderten freien Mitarbeitern aus den Gemeinden des Verbreitungsgebietes ermöglicht es uns, lokale Ereignisse und Entwicklungen direkt vor Ort zu verfolgen und darüber zu berichten. Das stellt den wichtigsten Teil unserer Berichterstattung dar. Schließlich verstehen wir uns als ihre Informationsquelle Nummer eins aus der Region.

Doch gerade in Hinblick auf Themen, die deutschland- oder weltweite Ereignisse betreffen, reichen diese Ressourcen alleine oft nicht aus. Hier kommen – neben unserem Korrespondentennetz – die Nachrichtenagenturen ins Spiel.

Agenturen wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa), Agence France-Presse (AFP), der Sport-Informations-Dienst (sid), der Evangelische Pressedienst (epd) sowie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA).

Durch den Einsatz dieser Nachrichtenagenturen können wir sicherstellen, dass unsere Kunden nicht nur mit Neuigkeiten, Zahlen und Fakten sowie Analysen und Kommentaren aus Mittelbaden stets auf dem neuesten Stand sind, sondern eben auch darüber hinaus.

Dadurch können wir Ihnen eine umfassende und fundierte Berichterstattung bieten, die Ihnen hilft, die Welt um Sie herum besser zu verstehen und einzuordnen.

Agenturen ermöglichen Zugang zu exklusiven Inhalten

Ein weiterer großer Vorteil der Zusammenarbeit mit Nachrichtenagenturen besteht darin, dass wir dadurch Zugang zu exklusiven Fotos, Videos und Infografiken erhalten. Diese visuellen Elemente bereichern unsere Artikel und ermöglichen es uns, komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen. Sie bieten den Leserinnen und Lesern eine zusätzliche Ebene der Information und helfen Ihnen, sich ein noch umfassenderes Bild von einem Ereignis zu machen.

Kritische Prüfung der Inhalte ist wichtig

Natürlich ist es für uns als Redaktion wichtig, dass wir die Informationen, die wir von den Agenturen erhalten, kritisch prüfen und verifizieren. Wir stellen schon in der Auswahl sicher, dass wir nur verlässliche und seriöse Quellen nutzen und dass wir Ihnen als Kunden stets eine vertrauenswürdige Berichterstattung bieten. Auch wenn wir auf Nachrichtenagenturen zurückgreifen, bleibt es unsere Aufgabe, die Informationen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ergänzen.

Wir sind stolz auf dieses Netzwerk aus eigenen Redakteuren, freien Mitarbeitern, Korrespondenten und Nachrichtenagenturen, das es uns ermöglicht, Ihnen jederzeit hochwertige Nachrichten und Informationen zu liefern.