Warum die BNN so viel über den Karlsruher SC berichten

In eigener Sache

Fußball begeistert die Massen. Immer stärkere Kommerzialisierung, Ablöse- und Gehaltssummen in schwindelerregenden Höhen, aufgeblähte Wettbewerbe – alles egal. Keine Sportart weltweit hat dieses Potenzial, Menschen für sich zu begeistern und Emotionen auszulösen.

Zum einen sind da die vergleichsweise einfachen Regeln, wenn man mal vom Handspiel und dem Abseits absieht. Zum anderen erklärt das der Sportpsychologe Markus Raab mit einem starken Zugehörigkeitsgefühl zwischen Unterstützer und Team: „Die Identität mit einer Mannschaft erzeugt eine starke Bindung, die dazu führt, dass Siege oder Niederlagen direkt mit den eigenen Emotionen und der Selbstwirksamkeit verbunden werden.“

Sportliches und Nebengeräusche

Ganz besonders gilt das natürlich für Teams aus der eigenen Stadt oder der Region. Die Badischen Neuesten Nachrichten merken das am Leseverhalten ihrer Kunden in Bezug auf den Karlsruher SC. Ob in der Zeitung, im E-Paper oder online auf bnn.de: Die Berichte mit den neuesten Entwicklungen rund um die Mannschaft von Trainer Christian Eichner elektrisieren die Leserinnen und Leser.

Dabei ist es irrelevant, ob es um das Sportliche oder um Randgeräusche geht. Das Interesse ist in allen Bereichen groß. Die KSC-Artikel auf der Internetseite bnn.de gehören regelmäßig zu den Beiträgen, die am meisten aufgerufen werden. Ähnlich verhält es sich auch in der Zeitung, wie die Badischen Neuesten Nachrichten dank des Projekts „Lesewert“ herausgefunden haben.

Bei diesem Projekt, das in Kürze wieder in Baden-Baden und Bruchsal startet, wird das Leseverhalten der Kunden dank eines Scanstifts live analysiert.

Das nachweislich herausragende Interesse der Menschen am KSC ist der Grund, warum die Badischen Neuesten Nachrichten diesem in der Berichterstattung im Vergleich zu anderen Mannschaften und zu anderen Sportarten einen vergleichsweise großen Umfang einräumen.

Natürlich wissen wir in der Redaktion, dass es nicht nur Fans des KSC und des Profifußballs gibt. Schon innerhalb des BNN-Teams verläuft die Spannbreite der favorisierten Mannschaften vom VfB Stuttgart über den SC Freiburg bis zum Hamburger SV, von den favorisierten Sportarten vom Handball über Basketball bis zum Motoball.

Aber auch unsere Leserinnen und Leser spiegeln uns hin und wieder ihr Unverständnis darüber, dass der KSC eine herausragende Rolle spielt.

Komplette Bandbreite des Sports

Fakt ist: Wir als Redaktion wollen die komplette Bandbreite des Sports in all ihren Facetten mit spannenden Berichten und interessanten Typen abbilden. Letztendlich zählt einfach eine gute Geschichte.

Aber natürlich wird es immer mehr Berichterstattung von den Teams und den Sportarten geben, die das höchste Interesse auf sich ziehen. Das gilt es – und das werden wir auch tun – immer wieder neu auszutarieren.