Fundierte Ausbildung für die Redakteure von morgen

Investition in die Zukunft: Die BNN setzen auf talentierte Nachwuchsjournalisten, um dem Qualitätsjournalismus in Karlsruhe treu zu bleiben.

Es wird derzeit viel über den Fachkräftemangel in Deutschland gesprochen und diskutiert. Auch die Badischen Neuesten Nachrichten haben dieses Thema des Öfteren in Beiträgen aufgegriffen und über die damit verbundenen Probleme berichtet.

Doch betroffen sind die BNN auch selbst. Als ich mich für ein Volontariat – so nennt man grundsätzlich die Ausbildung zum Redakteur – vor 25 Jahren interessiert habe, landeten auf den Schreibtischen in den Büros der Chefredaktion hunderte Bewerbungen. Der Konkurrenzkampf war riesengroß, eine Stelle als Volontär ein Volltreffer.

Die Verlage mussten sich keine Sorgen um ihren Nachwuchs machen. Inzwischen sieht die Sachlage vollkommen anders aus. Heute kämpfen und werben – neben anderen Verlagen – zum Beispiel auch Verwaltungen und Marketingagenturen um die besten Talente. Zudem ändern sich die Anforderungen an die künftige Generation der Journalisten angesichts des radikalen Wandels im Mediennutzungsverhalten.

Fünf Kandidatinnen getestet

Am Donnerstag hatten die BNN wieder fünf Kandidatinnen für das Volontariat eingeladen, um sie auf Herz und Nieren auf ihre Eignung für den Journalistenberuf bei den Badischen Neuesten Nachrichten zu testen.

Einen kompletten Tag lang mussten sich die Bewerberinnen einem allgemeinen Wissenstest mit Schwerpunkt Baden-Württemberg, einem Bildertest, einem knapp einstündigen Vorstellungsgespräch und einer Schreibübung stellen. Vier talentierte junge Frauen werden demnächst ihr Volontariat bei den BNN antreten.

Doch warum legen wir so einen großen Wert auf die Auswahl unserer zukünftigen Volontäre? Die Antwort ist ganz einfach: Weil sie das Fundament unserer Zukunft sind. Junge Talente bringen frische Ideen, neue Perspektiven und digitale Kompetenzen mit, die für die Weiterentwicklung unseres Verlages essenziell sind. Doch damit ist es natürlich nicht getan.

Um diese Potenziale voll ausschöpfen zu können, müssen wir sie fördern und formen – mit einer fundierten Ausbildung, die Theorie und Praxis verbindet. Unser Volontariat ist mehr als ein Einstieg in die Berufswelt, es ist ein Versprechen an den Journalismus selbst. Wir verpflichten uns, den Volontären das Handwerk von der Pike auf zu lehren: von der Recherche über das Verfassen von Artikeln bis hin zur Produktion multimedialer Inhalte.

Wir begleiten sie auf dem Weg, kritisch zu hinterfragen und Fakten von Meinungen zu trennen – eine Fähigkeit, die in unserer von Desinformation geprägten Ära von unschätzbarem Wert ist.

Standard für die Zukunft

Die BNN steht für Qualität und Seriosität. Diesen Ruf haben wir uns über Jahrzehnte erarbeitet und ihn zu erhalten, ist unser täglicher Ansporn. Eine umfassende, sorgfältige Volontärausbildung sichert diesen Standard für die Zukunft.

Denn gut ausgebildete Journalisten sind das Rückgrat einer jeden Redaktion, die ihren Lesern verlässliche Nachrichten und tiefgründige Analysen bieten möchte.

Zudem sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung an, den journalistischen Nachwuchs zu fördern. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, und gut ausgebildete Journalisten sind dessen Wächter. Indem wir Volontäre ausbilden, tragen wir dazu bei, dieses Gut zu bewahren und zu schützen.

Breite Ausbildung

In unserem Volontariat legen wir großen Wert auf eine breite Ausbildung – und vor allem das Lokale, dem wir uns verpflichtet fühlen, der DNA der Badischen Neuesten Nachrichten.

Unsere Volontäre durchlaufen alle Redaktionen, lernen die Kultur ebenso wie den Sport kennen. Sie erhalten Einblicke in die Arbeit unserer Online-Redaktion und werden mit den Herausforderungen des digitalen Wandels vertraut gemacht.

Lehrer und Mentoren

Wir investieren in die Zukunft des Journalismus, indem wir in unsere Volontäre investieren. Sie sind es, die in den kommenden Jahren die Geschichten unserer Region erzählen, Hintergründe beleuchten und den Menschen in Karlsruhe und Umgebung eine Stimme geben werden. Wir sind stolz darauf, ihnen auf diesem Weg als Lehrer und Mentoren zur Seite zu stehen.