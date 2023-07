In eigener Sache

Wie behaltet Ihr überhaupt den Überblick? Dies werde ich oft von Besuchern gefragt, denen ich erkläre, dass wir mit eigenen Autoren in zehn verschiedenen Städten der Region präsent sind, die Zeitungsseiten sowie der Online-Auftritt von bnn.de aber zentral in unserem Karlsruher Verlagsgebäude produziert werden.

Arbeitsteilung nur mit technischer Unterstützung

Diese Arbeitsteilung funktioniert nur dank klarer Absprachen und technischer Unterstützung. Dabei setzen wir vor allem auf drei digitale Helfer, mit denen wir unsere Zusammenarbeit koordinieren: die Plattform Desknet, in die wir sichtbar alle Termine und Themen sowie deren Ausspielung eintragen.

Hinzu kommt der webbasierte Nachrichtendienst Slack, der so ähnlich wie ein WhatsApp für die interne Kommunikation in Unternehmen darstellt. Ebenso wichtig für die BNN-Redaktion ist das Videokonferenzsystem Zoom, über das wir gemeinsam von Angesicht zu Angesicht diskutieren. Auch aus dem Homeoffice heraus. Oder via Handy aus dem Zug oder Café.

Newsroom war eine Woche komplett verwaist

Diese technische Infrastruktur hatten wir glücklicherweise schon vor dem Beginn der Corona-Pandemie installiert, sonst hätte es vermutlich mit der Zeitungsherstellung in den Zeiten der Isolation nicht immer geklappt. Unser Newsroom war nach einem akuten Coronafall im April 2020 eine ganze Woche komplett verwaist – und trotzdem konnten wir ununterbrochen die Homepage befüllen und für den nächsten Tag eine Zeitung zusammenstellen. Komplett dezentral.

Unsere Autoren werden auch weiterhin dort unterwegs sein und arbeiten, wo in der Region die Musik spielt: in Pforzheim, Bruchsal, Bretten, Ettlingen, der Karlsruher Innenstadt, Rastatt, Gaggenau, Baden-Baden, Bühl und Achern. Die lokale Kompetenz ist unser wichtigstes Gut.

Dies kombinieren wir mit den neuesten technischen Innovationen in der Produktion. Nur so bleiben wir langfristig überlebensfähig – lokal stark und gleichzeitig digital innovativ. Als Medienhaus der Region wollen wir auch weiterhin die Akzente setzen und dabei vor allem als Anwalt von Ihnen – unseren Lesern – auftreten.