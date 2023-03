So läuft am Sonntag die Bürgermeisterwahl in Maulbronn ab

Am Sonntag entscheiden die Maulbronner Bürgerinnen und Bürger darüber, wer Andreas Felchle als Stadtoberhaupt von Maulbronn ablöst. Drei Bewerber treten an, für einen Durchmarsch ist eine absolute Mehrheit nötig.

Am Sonntag haben 4.960 Maulbronner Bürgerinnen und Bürger die Wahl, wem sie die Geschicke ihrer Stadt für die nächsten acht Jahre anvertrauen wollen. Zwei Bewerber und eine Bewerberin treten an, um Amtsinhaber Andreas Felchle abzulösen, der nach 31 Jahren an der Verwaltungsspitze zur Jahresmitte in Ruhestand geht.

An erster Stelle auf dem Stimmzettel steht der 47-jährige Wirtschaftsingenieur Aaron Treut, der für die Fraktion der Aktiven im Brettener Gemeinderat sitzt und seit zwölf Jahren als Ortsvorsteher im Brettener Stadtteil Ruit fungiert. Platz zwei belegt die 57-jährige Kulturamtsleiterin Johanna Bächle aus Mühlacker. Sie ist die einzige Frau im Bewerbertrio und mit dem CDU-Kreisrat Günther Bächle verheiratet. Sie tritt allerdings als parteilose Bewerberin an. Der Dritte im Ring ist der 51-jährige Holger Poppeck aus Knittlingen, der die Brettener Bäder leitet. Er ist Mitglied im SPD-Ortsverein Knittlingen. Alle drei Bewerber treten jedoch parteiungebunden an.

Fünf Wahllokale haben in Maulbronn geöffnet

Die Wahl erfolgt in fünf Wahllokalen, die von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind. In Maulbronn sind dies die Postscheuer, die Grundschule und der Kindergarten Schleifhäusleweg, in Schmie ist das Wahllokal in der Turnhalle untergebracht, in Zaisersweiher in der Willi-Schenk-Schule.

Weit mehr als 1.000 Bürgerinnen und Bürger hätten bis Mittwoch die Briefwahlunterlagen angefordert, bekundet Martin Gerst. Der Leiter des Maulbronner Ordnungsamtes ist auch für die ordentliche Abwicklung der Bürgermeisterwahl zuständig.

50 Wahlhelfer hat er dafür am Sonntag im Einsatz, die ab 18 Uhr in den Wahllokalen auch die Stimmauszählung vornehmen. Das Ergebnis melden die Wahlleiter in den Wahllokalen dann per Schnellmeldung telefonisch ans Rathaus.

Das Ergebnis wird für 19.30 Uhr erwartet

Um 19.30 Uhr will Bürgermeister Andreas Felchle als Vorsitzender des Wahlausschusses dann das vorläufige Ergebnis der Wahl in der Stadthalle bekanntgeben. Die ist für Interessierte bereits ab 19 Uhr geöffnet.

Bedauerlich für interessierte Bürger wie für die Medien ist allerdings, dass die Stadt keine Zwischenergebnisse bekanntgeben will. Einen Wahlkrimi mit möglicherweise wechselnden Bewerbern an der Spitze wird es somit nicht geben. Alle Teilergebnisse werden erst mit der Bekanntgabe des Gesamtergebnisses kundgetan.

Dann erst wird sich zeigen, ob einer der drei Kandidaten die 50-Prozent-Marke geknackt und die Wahl bereits für sich entschieden hat. Wird eine absolute Mehrheit verfehlt, kommt es am Sonntag, 23. April, zu einer Neuauflage der Wahl. Dafür können sich übrigens auch neue Bewerber melden. Sollte dies bis Mittwoch, 5. April, der Fall sein, müssten drei neue Bewerbervorstellungen anberaumt werden.

Neuer Bewerber - neue Kandidatenvorstellungen

Als Termine dafür hat die Stadtverwaltung bereits Sonntag, 16 April, für Maulbronn, Donnerstag, 20. April, für Schmie und Freitag, 21. April, für Zaisersweiher vorgesehen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Ort und Procedere sind wie bei der ersten Kandidatenrunde in der Stadthalle Maulbronn, der Turnhalle Schmie und der Turn- und Festhalle Zaisersweiher. Die Vorstellungen waren auf ein überaus großes Publikumsinteresse gestoßen.