Bürgermeisterwahl in Remchingen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

An diesem Wochenende haben die Bürgerinnen und Bürger von Remchingen die Wahl. Welcher Kandidat überzeugt am Ende die meisten Wähler? Wie ist die Stimmung in Wahllokalen? Wie reagieren Wählerinnen und Wähler, Kandidaten und Kommunalpolitiker auf das Ergebnis? All das können Interessierte am Sonntag im BNN-Live-Ticker zur Bürgermeisterwahl verfolgen. Ab 17.30 Uhr gibt es unter bnn.de aktuelle Eindrücke aus Remchingen und exklusive Inhalte rund um die Wahl sowie nach Wahlende alle Ergebnisse in der Übersicht.