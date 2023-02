Nach einem Disput um die zulässige Fahnenlänge wurde die Antifa-Demo am 23. Februar in Pforzheim aufgelöst. Die Aktivisten bahnten sich abseits der abgesperrten Routen den Weg zur Fackelmahnwache von Rechtsextremen.

Chaos am 23. Februar: Die Demonstration der Antifa gegen eine Fackelmahnwache von Rechtsextremisten auf dem Pforzheimer Wartberg läuft auch in diesem Jahr ganz anders als geplant. Laut Polizei waren einige der Fahnenstangen der linken Demonstranten zu lang. Da diese die Herausgabe verweigerten, wurde die Demonstration kurzerhand am Hauptbahnhof bereits aufgelöst.

Einige hundert Aktivisten bahnten sich ihren Weg zum Wartberg nun kreuz und quer durch die Stadt. Die nächsten Polizeistreifen waren teilweise hunderte Meter entfernt. Sie vereinigten sich auf der Heinrich-Wieland-Allee, mitten im laufenden Verkehr, wieder zu einem größeren Demozug. Dort zündeten sie ein Bengalo und eine Silvesterrakete.

Antifa-Demo teilt sich auf

Am Hotel Hasenmayer, unterhalb des Wartbergs, pausierten sie kurz nach 19 Uhr. Dort war auch das Ende der ursprünglich angeplanten Demo. Wenige Minuten später zerstreuten sie sich in mindestens zwei Richtungen. Die größte Gruppe begab sich an die von der Polizei aufgestellten Absperrgitter, rund 100 Meter von der Fackelmahnwache entfernt. Ihr Vordringen bis dorthin wird üblicherweise toleriert, so auch in diesem Jahr.

Eine andere Gruppe nahm einen Weg leicht unterhalb. Dort landeten sie in einer Sackgasse, wo sie von der Polizei beobachtet werden. Die Polizei agiert auffällig ruhig und deeskalierend. Auch von der Antifa gehen, soweit ersichtlich, keine außergewöhnlichen Aggressionen aus. Anwohner schlendern um ihre Häuser und beobachten die Lage entspannt.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Felix Herkens ist als Beobachter am Rand der Demo. Für deren Auflösung zeigte er einerseits Verständnis: „Demoauflagen müssen eingehalten werden. Andererseits sollte in die Abwägung einfließen, dass jetzt Gruppen unterwegs sind, die man nicht kontrollieren kann.“

Am Absperrgitter ist die Lage derzeit entspannt. Eine Sprecherin der Antifa sagt in ihrer Rede: „Dass der Freundeskreis ,Ein Herz für Deutschland’ über die Jahre an Bedeutung verloren hat, dazu haben wir sicher beigetragen, indem wir uns mutig die Straße nehmen.“ An mehreren Stellen im Stadtgebiet werden jetzt Silvesterraketen gezündet. Damit soll die Fackelmahnwache der Rechten gestört werden. Es sind die Minuten, in denen vor 78 Jahren der Bombenhagel auf Pforzheim niederging.

Schließlich dreht die Antifa ab. Um acht Uhr ist diesmal schon Schluss. Bislang soweit bekannt verlief alles friedlich.