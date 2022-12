Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Volksbank-Filiale im Wohngebiet Tiergarten gesprengt. Außerdem ist wieder ein Zigarettenautomat explodiert. Die Polizei ermittelt.

Brandstiftung in der Nordstadt

Wieder Sprengungen in Pforzheim: In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte um 4 Uhr im Wohngebiet Tiergarten in einer Volksbankfiliale einen Geldautomaten gesprengt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter vermutlich keine Beute gemacht. Der Innenraum der Bankfiliale wurden durch die Sprengung verwüstet, auch Glasscheiben gingen zu Bruch. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unklar, so die Polizei. „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecher Christian Schulze auf Anfrage.

Ob ein Zusammenhang zu der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Büchenbronner Straße von vor einer Woche besteht, werde ebenfalls geprüft, so Schulze.

Bild der Zerstörung in der Büchenbronner Straße in Pforzheim

In der Nacht auf den 23. Dezember schreckte wie berichtet kurz vor 3 Uhr ein Knall viele Pforzheim auf. Mehrere Streifen fuhren in die Büchenbronner Straße, auf Höhe der Abzweigung der Post-Sportgemeinschaft Pforzheim (PSG). Hier bot sich ein Bild der Zerstörung. Ein Zigarettenautomat wurde durch die Explosion aus der Verankerung gerissen. „Das Spurenbild vor Ort ergab, dass der Automat offenbar gesprengt wurde“, heißt es später im Polizeibericht. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein.

Ob die Täter an Geld aus dem Zigarettenautomaten gelangten, war nicht sicher. Klar war aber, dass ein hoher Sachschaden entstanden war. Das Kriminalkommissariat Pforzheim nahm die Ermittlungen „wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“ auf, wie die Polizei erklärte.

Stunden zuvor hatten Unbekannte außerdem einen Zigarettenautomaten in der Karlsruher Straße angezündet. Das Gerät stand im Hausflur eines Billardcafés. Mitarbeiter des Cafés löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen schloss Sprecherin Simone Unger nicht aus. „Wir befinden uns ganz am Anfang der Ermittlungen. Wir prüfen alles und ermitteln in alle Richtungen.“

Zigarettenautomat auch in der Bohrainstraße explodiert

Am frühen Donnerstagmorgen ist wieder ein Zigarettenautomat explodiert: dieses Mal in der Bohrainstraße. Wie die Polizei mitteilt, sprengten Unbekannte gegen 3.40 Uhr den Zigarettenautomaten, der teilweise zerstört wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie Angaben zu möglichen Diebesgut sind Teil der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0 72 31) 186 4444 zu melden.

Roller brennt: Feuer greift auf Auto über

Und noch etwas beschäftigt die Polizei: In der Nacht auf den 29. Dezember haben Unbekannte in der Pforzheimer Nordstadt einen Roller angezündet. Zwei weitere Fahrzeuge sowie ein Gebäudefenster wurden ebenfalls beschädigt.

Anwohner teilten gegen 1 Uhr über Notruf mit, dass in der Blumenheckstraße ein Fahrzeug brennt. Ein Roller stand in Vollbrand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf einen weiteren geparkten Pkw übergegriffen. Beide Fahrzeuge wurden vollständig zerstört.

Sachschaden von mehreren Tausend Euro

Durch die starke Hitzeentwicklung des Feuers wurden neben den beiden ausgebrannten Fahrzeugen noch ein weiterer Pkw sowie das Fenster eines leer stehenden Bürogebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Ermittler des Polizeireviers Pforzheim-Nord schließen eine vorsätzliche Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus. Die Ermittlungen dauern noch an.