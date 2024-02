Die Pforzheimer Initiative gegen rechts (Igr) ruft an diesem Sonntag zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf. Anlass ist unter anderem die Fackelmahnwache des „Freundeskreis Ein Herz für Deutschland“ - Rechtsextremisten, die den Jahrestag der Pforzheimer Zerstörung am 23. Februar 1945 für ihre geschichtsrevisionistische Aktion nutzen.

Dabei findet die Demo der Igr diesmal zwei Tage später statt als sonst. Mit der Verlegung möchten die Organisatoren zu einer Beruhigung der Situation am Pforzheimer Gedenktag beitragen. Am Freitag war im Zuge einer Gegendemo die Antifa wieder in der Stadt unterwegs. Die Autonomen waren in den Vorjahren immer wieder durch Zusammenstöße mit der Polizei und Pyro-Aktionen aufgefallen. Diesmal blieb es im Gegensatz zu den Vorjahren friedlich.

Initiative gegen Rechts: „Alle sind willkommen, die auf dem Boden der Verfassung sind“

Die Initiative gegen rechts stellt ihre Demonstration an diesem Sonntag ausdrücklich breiter auf und rückt sie in den Kontext der zahlreichen Aktionen für Demokratie, die es derzeit in ganz Deutschland gibt. Es gehe auch um das „Erstarken der AfD und anderer rechtsextremer Akteure“, heißt es im Demo-Aufruf.

„Alle sind willkommen. Alle, die auf dem Boden der Verfassung sind“, sagt Igr-Sprecher Christian Schmidt. Um 15 Uhr geht es in der Bahnhofstraße los, an der Stele des Widerstands gegenüber der Polizei. Die Strecke führt herunter in die Innenstadt. Es sind Zwischenstopps geplant, die für historische Kurzbeiträge genutzt werden. Ihren Abschluss findet die Kundgebung auf dem Marktplatz. Wir berichten an dieser Stelle ab 14.30 Uhr.