Live-Ticker: Gedenktag zum 23. Februar 1945 in Pforzheim

Am 23. Februar jährt sich die Zerstörung Pforzheims im Zweiten Weltkrieg. An diesem Tag hält die Stadt inne. Doch es könnte auch unruhig werden. Zum Live-Ticker.

Viele Veranstaltungen erwarten die Pforzheimer an diesem Freitag, 23. Februar. Die zentralen Punkte des Gedenkens an die weitgehende Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg mit circa 18.000 Todesopfern sind das Gedenken auf dem Hauptfriedhof (15 Uhr) und das Lichtermeer mit hunderten Besuchern am Abend auf dem Marktplatz.

Wir beobachten und hören genau hin, welche Botschaften Pforzheims wichtige Akteure aus Politik und Verwaltung dabei für die Menschen haben.

Auch Demonstrationen spielen am 23. Februar in Pforzheim eine Rolle

Doch der Gedenktag wird auch von politischen Extremisten missbraucht. Rechtsextremisten veranstalten auf dem Wartberg eine Fackelmahnwache. Und Autonome wollen dagegen mit mehreren hundert Teilnehmern in der Stadt demonstrieren.

Ob sie es dabei wie in manches Mal in der Vergangenheit auf Konfrontationen mit der Polizei anlegen? Auch das nehmen wir in unserem Live-Ticker in den Blick.