Pforzheimer Freibäder sind am Wochenende stark frequentiert 

Anhaltende Hitze zieht die Pforzheimer in die Freibäder. Allein am vergangenen Wochenende kamen 9.000 Menschen ins Wartbergfreibad. Beim Neubau des Huchenfelder Stadtteilbades geht es voran.

Mit dem Thermometer schießen auch die Besucherzahlen in den Pforzheimer Freibädern nach oben. Bäderchef Lutz Schwaigert konnte den Mitgliedern des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen in der jüngsten Sitzung beachtliche Zahlen verkünden.

Am vergangenen Wochenende einschließlich Freitag kamen fast 9.000 Besucherinnen und Besucher ins Wartbergfreibad und auch das Nagoldbad war mit rund 3.000 Badegästen reichlich frequentiert.

„Ich freue mich, dass die Bäder so gut besucht sind“, sagte Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) – positive Nachrichten nach monatelangen Diskussionen über die Zukunft der Bäderlandschaft.

Im Wartbergfreibad und im Nagoldfreibad in Pforzheim gab es am Wochenende Polizeieinsätze

Etwas Wasser in den Wein kippen musste er dann doch, denn in beiden Bädern waren am Sonntag Polizeieinsätze nötig: Im Nagoldbad randalierte ein Betrunkener und im Wartbergfreibad musste eine Polizeistreife eine Gruppe von Hitzköpfen vom Gelände verweisen.

Unter dem großen Besucherandrang brach unglücklicherweise auch noch das Kassensystem wegen Problemen mit der Cloud zusammen. Lange Schlangen am Eingang des Bads waren die Folge.

Bau des neuen Stadtteilbads in Huchenfeld verläuft planmäßig

Während die Freibäder das Bedürfnis der Pforzheimer nach Erfrischung und Schwimmsport derzeit gut befriedigen können, sieht es im Bereich der Hallenbäder eher gemischt aus. Gute Nachrichten konnte Schwaigert im Rahmen des Quartalsberichts aus Huchenfeld verkünden, wo der Bau des neuen Stadtteilbads „planmäßig“ laufe.

Nach der Bodenplatte werden derzeit die Kellerwände hochgezogen und die erste Decke eingeschalt sowie betoniert. Durch das schlechte Wetter im Frühjahr gab es laut Schwaigert eine gewisse Verzögerung, die aber sicher bis zur vorgesehenen Fertigstellung wieder aufgeholt werde.

Rund zehn Millionen Euro der Bausumme von rund 14 Millionen sind bereits vergeben und Schwaigert registriert dabei ein um 100.000 Euro besseres Ergebnis der Ausschreibungen als prognostiziert. „So haben wir einen kleinen Puffer.“

Das Emma-Jaeger-Bad wird zurückgebaut

Der Neubau des Emma-Jaeger-Bads ist inzwischen Geschichte nach dem Beschluss des Gemeinderats, am Wartberg ein Hallenbad zu bauen. Dennoch gibt es Arbeit auf dem Gelände mit dem Rückbau: Der Brunnen, aus dem sich das Badewasser speiste, wurde inzwischen gesichert und zusätzlich erfolgten archäologische Grabungsarbeiten.

Deren Abschlussbericht konnte Schwaigert noch nicht vorlegen, aber von Fundamenten und Mauerresten aus der Renaissance und dem Mittelalter erzählen. Er geht davon aus, dass bei kommenden Bauarbeiten auf dem Gelände des Emma-Jaeger-Bads eine archäologische Begleitung nötig sein wird. „Nicht mit so viel Aufwand wie auf dem Rathaushof“, da hier an der Gerberstraße keine historisch sehr wertvolle Substanz zu erwarten sei.

Ausschuss für öffentliche Einrichtungen beschäftigt sich mit Restmüll-Entsorgung

Nach 25 Jahren läuft zum Ende dieses Jahres der Vertrag zur Entsorgung des Restmülls mit dem Zweckverband Calw/Böblingen aus. Nachdem der Verband eine Verlängerung ausschloss, musste für den Großteil des rund 20.000 Tonnen umfassenden Restabfalls pro Jahr ein neuer Entsorger gefunden werden.

Bei einer Ausschreibung entpuppte sich der MVV Mannheim als günstigster Anbieter, mit dem nun ein Zehnjahresvertrag abgeschlossen werden soll. Zu Preisen, die niedriger liegen als bislang. Erfreulich also für die Bürger, die keine Anhebung der Abfallgebühren befürchten müssen.