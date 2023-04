Deutliche Mehrheit

Pforzheimer Gemeinderat lehnt Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete ab

Der Pforzheimer Gemeinderat will keine Erstaufnahmeeinrichtung (EA) für Geflüchtete in der Stadt. In der seit Monaten andauernden Diskussion um entsprechende Pläne des Landes votierte das Gremium am Dienstagabend mit deutlicher Mehrheit gegen eine EA.