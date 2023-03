Volkslauf-Cup in Pforzheim und Enzkreis wartet mit einigen Neuerungen auf

Bei dem ein oder anderen Sportbegeisterten in Pforzheim und dem Enzkreis dürften die Laufschuhe ob der kalten Witterung zuletzt vielleicht ein wenig angestaubt sein.

Viel Zeit, das zu ändern und in Form zu kommen, bleibt nicht. Der Auftakt der Volkslauf-Cup-Serie der Sparkasse Pforzheim Calw steht schon bald an.

Dabei können sich die Läuferinnen und Läufer 2023 auf eine neue Strecke bei einem neuen Veranstalter sowie ein neues Wertungssystem freuen.

Der Hesse-Lauf bildet den Auftakt der Volkslauf-Cup-Serie

In den vergangenen Jahren machte Corona auch der beliebten und stets sieben Läufe umfassenden Volkslauf-Cup-Serie zu schaffen. 2020 und 2021 konnte pandemiebedingt keine Serie samt Wertung vorgenommen werden, im vergangenen Jahr ging es immerhin bei sechs Veranstaltungen um Punkte.

Nun, Start ist am 18. März mit dem Hesse-Lauf in Bad Liebenzell, bilden wieder gewohnt sieben Events den Rahmen. Nicht mehr dabei ist wie schon 2022 der Kärcher-Lauf in Illingen, neu an Bord bei den Veranstaltern ist dafür der SV Oberkollbach.

Mit sieben Läufen sind wir einfach am besten aufgestellt. Bernd Elfner, Chef-Organisator

„Mit sieben Läufen sind wir einfach am besten aufgestellt“, sagt Chef-Organisator Bernd Elfner. Zwar seien Trend und Teilnehmerzahlen beim Volkslauf-Cup zuletzt rückläufig gewesen, „das wurde aber auch bei anderen Sportarten beobachtet“, sagt er. Da sich die Situation, was die Pandemie anbelange, weiter normalisiere, hoffe man aus Veranstalter-Sicht, „dass sich die Zahlen wieder an das Vor-Corona-Niveau annähern“.

In Kieselbronn geht es beim Volkslauf-Cup über die Halbmarathon-Distanz

Dem Lauf in Bad Liebenzell folgt am 13. Mai – ebenfalls über zehn Kilometer – der Keibellauf in Huchenfeld, ehe am 10. Juni der Gaißeschennerlauf in Kieselbronn auf dem Programm steht. Wie bereits in der Vergangenheit ist der Lauf der einzige der Volkslauf-Cup-Serie, der über die Halbmarathon-Distanz geht.

„Wild & Run“-Lauf in Oberkollbach feiert seine Premiere

Der City-Lauf in Pforzheim (30. Juni) führt die Läuferinnen und Läufer erneut durch den Enzauenpark. Auf eine spannende Neuerung können sich die Laufbegeisterten dann am 19. Juli in Oberkollbach freuen. Zum einen geht es beim „Wild & Run“ über die Distanz von 13 Kilometern.

Zum anderen erwartet die Teilnehmer eine „Englische Woche“. Denn nach dem Lauf am Mittwoch in Oberkollbach gilt es nur wenige Tage später, am 22. Juli, beim Ranntallauf in Nöttingen erneut, die Schuhe zu schnüren.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe Volkslauf-Cup samt Siegerehrung bildet am 3. Oktober der Heckengäu-Lauf der SFG Serres. Doch die Tatsache, dass mit dem SV Oberkollbach ein neuer Veranstalter gefunden wurde, ist nicht die einzige Premiere. So gibt es auch eine neu gestaltete Website.

Neuerungen beim Wertungssystem des Volkslauf-Cups

Und auch das Wertungssystem wurde modernisiert. Um in die Wertung zu kommen, muss an drei Läufen teilgenommen werden, es gibt aber keine Streichresultate mehr.

Verändert wurde auch das Punktesystem. So erhält der Sieger 100 Punkte, ab dem 50. Rang gibt es für die Teilnahme einen Zähler. Der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl gewinnt. „So soll der Wettbewerb interessanter gestaltet werden und zudem die Starter belohnen, die an möglichst vielen der sieben Läufe teilnehmen“, sagt Elfner.