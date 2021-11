Der Weihnachtsmarkt in Pforzheim hat an diesem Mittwoch den letzten Tag geöffnet. Ab dem morgigen Donnerstag wird der Markt wegen der Corona-Lage schon wieder abgebaut.

Das Unvermeidliche hatte sich seit Tagen abgezeichnet: Nach der Absage gleich mehrerer großer Weihnachtsmärkte im Raum Stuttgart herrscht im Pforzheimer Rathaus zuletzt hektische Betriebsamkeit.

Noch Ende der vergangenen Woche hatte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) die Entscheidung verteidigt, den Weihnachtsmarkt in Pforzheim trotz der rasant steigenden Corona-Zahlen durchzuführen.

Nun die Kehrtwende: Am Mittwochmorgen informierten Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Marktbeschicker und Schausteller bei einer Versammlung im Pforzheimer Congresszentrum.

Wichtigste Botschaft: Der Weihnnachtsmarkt wird wegen der Corona-Lage geschlossen. Der heutige Mittwoch ist der letzte Tag. Ab Donnerstag wird abgebaut.

Offizielle Begründung ist offenbar: Der wenig kompakte Weihnachtsmarkt, der sich durch die Fußgängerzone schlängelt, kann nicht wie von der neuen Corona-Verordnung verlangt, sicher abgegrenzt und auf 2G-Plus-Regeln kontrolliert werden.

Kritik an Eisfläche für City on Ice auf dem Marktplatz Pforzheim

Schausteller zeigten sich in ersten Reaktionen gegenüber unserer Redaktion erschüttert. Eine Verkäuferin beklagte spontan, dass die Marktplatz-Fläche mit der Eislaufbahn und dem Stadt-Festzelt belegt seien. „Dort hätte man einen abgesperrten Marktbereich einrichten können“, so die Frau, die ihren Namen nicht offen nennen möchte.

Auch in der Versammlung am Mittwochmorgen mit Stadtverantwortlichen sei das Thema Marktplatz kritisch angesprochen worden.

Absagen gab es zunächst in kleineren Kommunen. In der vergangenen Woche sagten etwa die Kommunen des Enzkreises ihre Weihnachtsmärkte ab.

Nachdem am Montagnachmittag weitere große Weihnachtsmärkte wie die Barockweihnachtsmarkt in Ludwigsburg und der Mittelaltermarkt in Esslingen abgesagt wurden, zog auch Stuttgarts OB Frank Nopper die „Notbremse“ wie der CDU-Politiker gegenüber Medien sagte. Nach den Absagen in den Nachbarstädten wäre in Stuttgart ein enormer Besucherandrang zwangsläufig. Dieser wäre unter Corona-Bedingungen nicht mehr kontrollier- und beherrschbar, so die Einschätzung Noppers.

Bürgermeister Boch hielt lange an Weihnachtsmarkt fest

Was die Stuttgarter Entscheidung für die rund 40 Kilometer entfernte Stadt Pforzheim und ihren Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) bedeutet, blieb zunächst unklar.

Etwa zeitgleich zu einer Krisen-Videokonferenz zwischen Esslingen, Ludwigsburg und Stuttgart am Montagnachmittag, eröffneten Pforzheims Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) den Pforzheimer Weihnachtsmarkt und erläuterten das Pforzheimer Corona-Sicherheitskonzept. Dann ließ man sich von der Presse beim Glühweintrinken fotografieren.

In der Praxis zeigten sich bereits am Eröffnungstag schnell die Lücken des Pforzheimer Konzeptes, das bislang einen 2G-Nachweis nur in den abgesperrten Bereichen der Glühweinstände erfordert, was aber sichtlich zum Teil nur halbherzig kontrolliert wurde.

Noch am Dienstagabend gab es zum Teil lange Schlangen vor den Glühweinständen, Grüppchen bildeten sich. Manche trugen die eigentlich vorgeschriebenen Masken, einige andere aber nicht. Getrunken und gegessen wurde praktisch in der ganzen überaus gut besuchten und frei zugänglichen Fußgängerzone.