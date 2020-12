Es geht um drei zentrale Punkte. Erstens: Man wurde erst aus der Presse informiert. Dafür habe sich Oberbürgermeister Peter Boch per Mail mittlerweile beim CfR-Gesamtvorsitzenden Markus Geiser und Eishockey-Abteilungsleiter der „Bisons“ Tobias Nuffer entschuldigt, wie beide angeben. Die Stadt erklärte auf Nachfrage, man habe sofort Pächter und Inhaber der Halle informiert und habe „Informationsketten“ einhalten müssen. Zum zweiten sehen Geiser und Nuffer geeignete Alternativen. Geiser nennt etwa das Thales- oder das Bader-Areal. Kritik kommt auch von der FDP/FW/UB/LED-Fraktion im Gemeinderat, wo man aufgrund der Parkplatzsituation etwa das Thales-Areal oder das CCP besser geeignet gefunden hätten. Man wünsche nun „eine zeitnahe Befassung innerhalb der gemeinderätlichen Gremien, um zu erörtern, ob und gegebenenfalls wie man diese Situation lösen könne“. Und drittens geht es um Geld. „Wir wollen kein Geld, wir brauchen es“, sagt Geiser. Denn nun gehe es darum, den Eissport in Pforzheim zu retten. Ideen dazu gebe es, aber die kosten eben. „Und zwar einen Bruchteil von dem, was ein Impfzentrum kostet“, so Geiser. Boch habe angekündigt, „die Bisons nicht im Regen stehen zu lassen“, so Geiser und Nuffer. „Wir werden ihn beim Wort nehmen“, verspricht Geiser.

Weniger Probleme mit der Entscheidung hat übrigens Eigentümer Wolfgang Scheidtweiler, geschäftsführender Gesellschafter des Parkhotels. Man sei bereits vor ein paar Wochen angefragt worden und habe zusammen mit dem Pächter grünes Licht gegeben. Er selbst sei noch am Mittwoch informiert worden. Nun hoffe er auf eine Entschädigung des Bundes für die ausfallende Pacht.